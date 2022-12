"No estás solo, mereces ser amado": Alan Estrada envía poderoso mensaje en apoyo a la comunidad LGBT

Alan Estrada se volvió tendencia en redes sociales, luego de que el actor mandara un poderoso mensaje para apoyar a la comunidad LGBT+.

El artista señaló que en estas fechas fechas decembrinas ha visto a mucha gente de la comunidad sufrir por su orientación sexual, personas que siguen callando sus preferencias por temor.

Es por lo anterior, que en solidaridad con dicha comunidad, Estrada reveló que es gay y que no están solos, pues no importa la preferencia que se tenga, todos merecen amar y ser amados.

Nunca hablo de mi vida privada, mi círculo cercano sabe que soy gay y estoy rodeado por gente hermosa. Pero esta navidad he visto a mucha gente sufrir x su orientación y el rechazo de su familia. No estás solo, te celebro y mereces amar y ser amado. 🏳️‍🌈🏳️‍🌈🏳️‍🌈🏳️‍🌈 — Alan Estrada (@alan_estrada) December 26, 2022

Asimismo, aseguró que su círculo cercano, quien calificó de "gente hermosa", ya estaba al tanto de su orientación, pero que era importante destacar el rechazo que sobretodo en Navidad la gente de la comunidad LGBT+ incluso llega a ser rechazada por su propia familia.

Por último, aseguró que su familia es la mejor y que les tiene un gran cariño.

El artista es conocido también como cantante y youtuber gracias a su canal de viajes en YouTube titulado "Alan x el Mundo", donde muestra a sus seguidores infinidad de lugares turísticos para visitar y da recomendaciones o tips para planificar dichos viajes por el mundo.

Comunidad LGBT+ sigue siendo víctima de violencia

Según, Kokeshi Domínguez, representante del colectivo "Reinventando al Ser", la comunidad LGBT sigue siendo víctima de violencia de género, donde en este año la cifra de violencia ha aumentado hasta en un 93%,sobre todo en la Ciudad de México.

El representante explicó que las personas que conforman la comunidad LGBT son víctimas constantes de la violencia hacia su persona, en donde la ciudadanía todavía los ve con repudio.

La comunidad LGBT durante la marcha del 22 de julio en CDMX. | Foto: Cuartoscuro

Los casos de transfobia, homofobia, lesfobia, durante el años pasados se presentó hasta en un 86% de casos de violencia, en donde se ha tratado de hacer conciencia en la ciudadanía en que no son una enfermedad, y al igual que el resto de las personas también tienen sentimientos y derechos.

“El año pasado, el 86% de la comunidad LGBT sufrieron tanto homofobia. Hay personas que fallecieron por personas que no soportan la homosexualidad; esto no es una enfermedad, somos personas que tenemos derechos, tenemos sentimientos y quiero que la sociedad vea que no somos malos como realmente nos aglomera mucha gente, tenemos buen corazón”, explicó.