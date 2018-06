Aleks Syntek es criticado por video "racista"

Después de que Corea le diera el pase a México para octavos de final, Alex Sintek subió un video para festejar la victoria de los coreanos, sin embargo ¡todo salió contraproducente!

El cantante, quien se convirtió en tendencia en Twitter, recibió miles de comentarios criticando que su video era racista, ¿a ti qué te parece?.

Todos somos Corea 🙌🏼⭐️ pic.twitter.com/AGV0JfwqGk — Aleks Syntek (@syntekoficial) 27 de junio de 2018

No obstante, Syntek acostumbrado de recibir mensajes negativos en redes sociales, se tomó el tiempo de contestar a algunos usuarios.

Si hice porque hice, si no hice porque no hice, let me be bonita 😘 mi sentido del humor es mío, reclámale a mi creador 😂 — Aleks Syntek (@syntekoficial) 27 de junio de 2018

Meses atrás, los seguidores del cantante pop mexicano, desaprobaron sus tweets en por decir que el reguetón viene de los simios y también por comentarios clasistas de los oficinistas que escuchan su música.