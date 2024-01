Aleska Génesis, exnovia de Nicky Jam, cuenta en La Casa de los Famosos su paso por la cárcel

Génesis Aleska, la modelo venezolana que fue detenida por elementos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) el fin de semana pasado por presuntamente participar en robo de relojes de alta gama, ya dejó ese momento atrás.

Aleska, quien fuera novia de Nicky Jam y Maluma, fue aprehendida por su probable participación en el delito de robo en pandilla, luego de ser relacionada con el robo a un inmueble ubicado en la alcaldía Cuauhtémoc y de donde supuestamente habría sustraído los relojes para venderlos en Miami, Florida.

Aunque la influencer de 33 años llegó a pisar el reclusorio Santa Martha Acatitla, finalmente fue liberada y ahora se encuentra en un reality show.

Génesis Aleska en La Casa de Los Famosos

A pesar de un momento difícil con las autoridades mexicanas, Aleska Génesis ya se encuentra en los Estados Unidos lista para participar en La Casa de Los Famosos en su cuarta temporada para la cadena Telemundo.

De hecho, Aleska compartió con dentro de la casa en una plática con Alfredo Adame y otros de sus compañeros cómo fue su experiencia en la cárcel.

“Yo sabía lo que iba a pasar, Dios me puso a prueba y pasé la prueba, que era mantener mi fe inquebrantable porque yo sabía lo que iba a pasar. Unos minutos antes de subirme al vuelo de Miami a México recibo una llamada de mi abogado para notificar que había tenido una orden de aprehensión en México”, dijo la influencer.

A pesar de saberlo, Aleska aseguró que no temía que la metierar presa si llegaba al país, pues su objetivo era demostrar su inocencia.

“Mis hermanas estaban desesperadas y me suplicaron que por favor no tomara ese vuelo, que pensara en ellas, que pensara en mi familia, pero no les hice caso. Les dije que yo iba a enfrentar la situación, iba a dar mi cara y que así me metieran presa, yo iba a demostrar mi inocencia porque yo no iba a estar en persecución o escondiéndome como si fuera una delincuente cuando no lo soy”, afirmó la famosa.

Por otro lado, en una de las galas de La Casa de Los Famosos en donde también participa "La Divaza", el influencer no reparó en hacerle una broma a la venezolana por su situación legal en México.

"Telemundo te pagó la fianza", le dijo entre risas.