¿Qué dijeron los excompañeros de Alex Kaffie tras su salida de Imagen Televisión?

Alex Kaffie se encuentra en el centro de la polémica luego de dar a conocer su salida del programa "Sale el Sol", donde colaboraba en la sección de espectáculos “Pájaros en el alambre” desde 2018.

Según el periodista, lo anterior se debió a un conflicto que tuvo con su colega Nacho Lozano, el cual hasta el momento no se ha pronunciado, pero aquí te contamos los detalles de lo que sucedió entre ellos y qué fue lo dijeron ahora los excompañeros de Alex.

¿Qué pasó entre Alex Kaffie y Nacho Lozano?

Fue desde el pasado viernes 12 de mayo, que Alex Kaffie se ausentó durante la emisión matutina de Imagen Televisión por lo que las especulaciones entorno a ello empezaron a circular en redes sociales.

Uno de ellas decía que Kaffie se encontraba de vacaciones, pero otra rumoraba que el conductor había sido castigado por la televisora.

Finalmente, Alex reapareció y reveló que su ausencia se debía a que efectivamente lo habían cesado del programa tras haber puesto en evidencia a Nacho Lozano.

Lozano acudió a "Sale el Sol" el pasado 5 de mayo para promocionar su regreso a la televisora con el programa "De pisa y corre" el cual ya había conducido anteriormente.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Nacho Lozano (@nacholozano)

En el matutino, Lozano solo fue entrevistado por Paulina Mercado, situación que llamó la atención y sobre la que posteriormente, Alex decidió hablar en su desaparecida columna "Sin Lisonja".

Kaffie evidenció a su compañero y dijo que que había exigido que Mercado fuera la única que lo entrevistara, situación que indignó a Alex y por la que decidió criticarlo en su columna, asegurando que el prefiere entrevistar a otras personalidades más importantes que su compañero.

Lo anterior, según el periodista, enojó de tal manera a Lozano, que exigió que se le suspendiera por un tiempo, sin embargo, a Alex se le hizo injusto la decisión de la televisora de sancionarlo y por ello finalmente decidió renunciar.

Esto fue lo que Alex escribió en su columna "Sin Lisonja". | Foto: @kaffievillano

¿Qué dijeron los excompañeros de Alex Kaffie?

Ana María Alvarado se pronunció sobre la salida de Alex Kaffie asegurando que a ella le habían comentado que estaba de vacaciones pero que regresaría esta semana, sin embargo, se enteró de su renuncia por el comunicado del periodista.

"Estamos todos muy sorprendidos. Non habían dicho que estaba de vacaciones y habían pedido un permiso y estábamos en espera de que esta semana regresara a sale el sol y yo hasta ahí me quedé".

Asimismo, lamentó su partida destacando el compañerismo de Alex y aseguró que lo extrañaría mucho.

"Yo lamento mucho que él no regrese, él lo sabe, me encantaba que estuviera ahí, me encanta el tono tan simpático que pone, esa picardía, lo voy. Extrañar horrores, porque siempre busca como divertirnos y en espectáculos yo creo que teníamos un equipo muy solido, pero esta decisión la ha tomado él.

"Yo lo lamento mucho, creo que éramos un equipo de los más fuertes de la televisión, sin embargo, uno no puede meterse en las decisiones de un compañero", manifestó Alvarado.

@chismevip11111 #anamariaalvarado #alexkaffie #sale ♬ sonido original - CarmenC15

Por su parte, Gustavo Adolfo Infante dijo que desconocía lo sucedido, pero que no creía que Lozano hubiera hecho que castigaran a Kaffie y criticó la forma en que la situación entre los periodistas se dio a conocer.

“Yo no creo que Nacho Lozano se haya quejado de esto, pero creo que tampoco está padre que vengas a trabajar y te madreen aquí mismo los de la casa, además tiene que haber una secrecía y un secreto industrial para llegar a donde tú trabajas sin que te parta la madre el de a lado y de manera pública”, sentenció Infante.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Cabe destacar que hasta el momento Nacho Lozano no se ha pronunciado sobre la renuncia de su colega Alex.