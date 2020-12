¿El Escorpión Dorado y Paola Rojas tuvieron un romance? Esto es lo que dio a entender Alex Montiel, quien se encarga de darle vida al personaje enmascarado y quién reveló en “Netas Divinas” un romance con la conductora de televisión.

“Ni se acuerda, intercambiamos babas…nada de eso se acuerda”, le dijo a la conductora quien no disimuló su cara de sorpresa ante la declaración, “no, no, no, de eso si me acordaría”, le dijo.

▶️ Mantente informado en nuestro canal de Google Noticias

Esta declaración surgió cuando el youtuber hablaba sobre las mujeres y los matices en las relaciones de pareja, por lo que, no dudó en recordar el encuentro amoroso con Paola Rojas, el cual se habría dado cuando ambos trabajaban en radio, en un programa que se llamaba “A diario”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Paola Rojas (@paolarojas) Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Escorpión Dorado (@goldenescorpion)

Al destacar este recuerdo laboral, la periodista acertó haberlo conocido y que incluso le dio gusto ver sus avances dentro del espectáculo, por lo que, lo comenzó a seguir en Instagram.

¿Si salieron o qué? Le preguntó Natalia Téllez a Alex Montiel, e inmediatamente la conductora negó algún tipo de relación con el influencer.

“Confundí de pronto la radio con la televisión, pero no de las babas”, aseveró la exesposa de Zague.

Te recomendamos el podcast ⬇️

Apple Podcasts

Google Podcasts

Spotify

Acast

Deezer