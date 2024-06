Alexis Omman responde a Adrián Marcelo por críticas contra su labor altruista

Alexis Omman, conocido en TikTok por su altruismo, respondió a las críticas a su contenido, principalmente de Adrián Marcelo, Esen Alva y "Guachito", quien puso en duda la veracidad de los regalos que da.

Aunque algunos de los videos, que Omman asegura son dirigidos a él, fueron grabados y publicados hace unos meses, el influencer decidió responder a quienes se han burlado por cómo apoya a las personas.

"¿Pero saben qué tienen en común ellos tres? Ninguno tiene los pantalones de niño grande para decir mi nombre", señaló Alexis al iniciar su video.

¿Qué dijo Alexis Omman?

El primero que menciona es a Esen Alva, quien el 26 de diciembre de 2023 publicó un video en el que se burla de una situación ficticia en la que alguien gana un viaje al Himalaya, pero solo es llevado al Nevado de Toluca.

Aunque en este caso, muchos defendieron a Esen diciendo que él no lo hizo con la intención de ofender y solo para divertir a las personas, Omman respondió que su labor no es humor.

Después menciona a Adrián Marcelo a quien señaló por decir que sus videos estaban mal.

“Se pusieron de moda estos videos de llegar con una señora que está vendiendo pan o elotes en la calle –y preguntan– `¿señora quiere ir a esquiar?´ (...) y corte a, ya están en Canadá esquiando o en un helicóptero”, dijo Adrián Marcelo sin decir el nombre Alexis Omman, asegurando que desconocía el nombre del influencer al que se refería su comentario.

“Mejor dale las dos mil bolas y vete (...) no sé, ese tipo de contenido me empezó a generar un pinche cringe que me hizo replantearme también lo que estoy haciendo (...)", agregó el comediante.

Sin embargo, Omman en su video de TikTok se dedicó solo a desmentir a Guachito, fue hasta un video que circula en X, donde el influencer repondería de una manera más severa.

"Primero, el payaso de Esen Alva usando la tontería de #Humor para burlarse e intuir que nuestros videos son falsos y que llevamos la gente al Nevado de Toluca. Después, el mariguano de Adrián Marcelo diciendo que está mal darles experiencias bonitas a la gente y no se ha dado cuenta que gracias a esos videos pudimos financiar el regalo de una casa".

"Y ahora este escuincle (Guachito), diciendo que tiene pruebas de que le regalé de manera falsa un coche a una persona. Lamentablemente esta vez ni me voy a quedar callado", expresó.

