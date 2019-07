Alfredo Adame ahora arremete contra Rocío Banquells

Después de tener un polémico pleito con Carlos Trejo en una conferencia de prensa en la Ciudad de México, Alfredo Adame ahora se va contra la cantante y actriz Rocío Banquells, asegura que ella fue la persona que publicó que él tenía deudas con Hacienda, por la cantidad de 8 millones de pesos.

Yo no le debo nada a Hacienda, yo me fui a un juicio fiscal hace cinco años, lo más qué pasó fue que un día llegó una licenciada a mi casa con una notificación de que al otro día iban a embargarme

Adame

Expresó que quien difundió esa información falsa, fue su ex cuñada, la cantante y actriz Rocío Banquells.

"La señora Banquells tuvo qué ver (en la difusión de esta supuesta deuda), porque ella fue la que dijo que le debía a Hacienda ocho millones; el novio de la señora Banquells, es un abogado fiscal que, además, la señora Banquells y el novio robaron a Carlos Moreno, el productor; Carlos Moreno me lo dijo: 'tu cuñada me fraudeó'. Rocío Banquells es una fraudulenta, es una mitómana, es una mala persona, es una bruja, eso es lo que es, es fraudulenta, mentirosa, a mí me robó, convenció a mi mujer para que me robara un cheque de 60 mil, disque para sacar su disco", dice Adame.

Debido a las información que, según Adame, Banquells ventiló sobre él, no se quedó callado y arremetió contra ella.

Sin embargo, dio fuertes declaraciones respecto a la cantante Rocío Banquells, que en minutos empezó a circular en redes sociales "Pregúntenle ustedes qué vendía, era un polvito blanco en unos sobres de celofán y unos carrujos envueltos en periódico”, indicó.

Finalmente el actor aseguró que la pelea contra Carlos Trejo no se suspenderá solo “se pospondrá”.