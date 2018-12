¿Quién filtró el pack de Alfredo Adame?

Alfredo Adame sigue involucrado en el escándalo tras filtrarse las imágenes de su “pack” y todo parece indicar que fue el propio conductor para evitar extorsiones por parte de su expareja Susan Quintana.

Algunos medios de comunicación recibieron por WhatsApp tales fotografías que tomó Quintana cuando sostenía una relación con Adame, las cuales corrieron como pólvora en internet y las redes sociales, que reaccionaron muy a su estilo.

—Cristiano, ¿ya viste el pack de Alfredo Adame?

Del negro de WhatsApp, a Alfredo Adame ...

Q tan lejos vive ??? pic.twitter.com/O5fbmBXj7d — Alberto Franco ® (@btofran) 23 de diciembre de 2018 #Estanavidadnopuedefaltar

Como en su pack de "Alfredo Adame"

En entrevista con Flor Rubio, el también actor relató: "Me escriben y me dicen, oye, andan circulando unas fotos en internet, las veo y sí. Susan Quintana se la pasaba tomando fotos, me las tomó estando yo dormido".

En entrevista con Flor Rubio, el también actor relató: "Me escriben y me dicen, oye, andan circulando unas fotos en internet, las veo y sí. Susan Quintana se la pasaba tomando fotos, me las tomó estando yo dormido”.



Afirmó que Susan le robó un celular donde tenía fotos muy íntimas y le exigió dinero a cambio de devolvérselo, por eso prefirió que salieran a la luz.



El asunto entre la expareja ha llegado a tal nivel que Adame interpuso dos demandas ante la PGR contra Susan.