Algo entra a mi cuerpo: Thalía asegura estar poseída

La cantante y actriz mexicana Thalía, sorprendió a sus fans luego de que asegurara que está poseída pues dijo que siente que algo entra en su cuerpo y después aparece con peluca rosa.



Thalía publicó una video en redes sociales en el que indica que luego de utilizar pelucas rosas regresa a su cuerpo y se siente feliz y renovada.

"Bellezas no se lo van a creer pero llevo unos días como que me dan unos black outs , luego encuentro pelucas rosas o cosas rosas raras, luego regreso a mi cuerpo y me siento como renovada, como feliz. Mi explicación es que el invierno acá en Nueva York es tan largo que luego la gente dice estoy muy Blue, entonces yo me pongo rosa", indicó.

Hace varias semanas, la actriz sorprendió a sus fans al compartir varias fotografías en su Instagram en donde lucía su cabello de color rosa, sin embargo luego explicó que se trataba de una peluca.



Hermosuras mías, a disfrutar cada día haciendo lo que nos divierta el alma. ¡Eso nos rejuvenece el corazón! A vivir con travesura. ;-) Guys, always have fun! Life is too short to be serious! Enjoy every moment! Music Another Girl/Thalia🙋🏼‍♀️🎶 #fun #happy #pinky #beyourself #yolo Una publicación compartida por Thalia (@thalia) el Mar 6, 2018 at 6:01 PST

