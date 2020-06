Amandititita denuncia maltrato y Horacio Villalobos se defiende

A través de sus redes sociales, Amandititita denunció que ha sido víctima de ataques “misóginos, racistas y clasistas” desde hace una década, refiriéndose directamente a los conductores Gustavo Adolfo Infante, Alex Kafie y Horacio Villalobos.

“Bueno y ¿qué pasa con los comentarios misóginos racistas y clasistas de los conductores de programas de TV? A mí llevan 10 años lloviéndome de la nada en cadena nacional”, escribió la intérprete de Metrosexual y La muy muy. “Ya se me antojó buscar todo lo que han dicho de mí Gustavo Adolfo Infante Alex Kaffie los más crueles.”, compartió más adelante.

En un tercer tuit, Amandititita se refirió directamente al conductor del programa de comedia de los años 2000, Desde Gayola: “Horacio Aquiles Villalobos hizo miles de parodias mías donde de India no me bajaba, sin que yo le hubiera hecho nada a ninguno de los tres. ¿Y por qué los hicieron? Porque se puede. Porque yo para ellos no tengo valor".

Por la tarde, Horacio Villalobos subió un video a su cuenta de Instagram, refiriéndose a la denuncia de la cantante sobre un video “que hicimos hace años, de una parodia dentro del programa de Desde Gayola”, dijo el conductor.

“Les explico: el programa criticaba los vicios de la sociedad, cada sección tenía una misión, la sección de TV Churros criticaba revistas amarillistas que utilizan los artistas, La charla eclesiástica los abusos de la iglesia, Las VIP a las castas, El mundo de Maniguis la homofobia, al igual que el espacio dedicado a Miroslava que denunciaba cómo el mundo ve a las personas con capacidades diferentes”, se refirió.

Más adelante, Villalobos explicó que “Desde Gayola siempre fue un programa que criticó el poder y a los poderosos”.

El comediante justificó que los personajes se basan en la ficción y que sus características son realzadas para producir la risa, “y lo digo porque Amandiditita también ha sido crítica de la sociedad a través de sus canciones, sino vean los títulos y las letras que ha compuesto, me imagino que no eran a título personal, eran para criticar a la sociedad lo cual lo da a entender perfectamente”, sentenció.

Polo Morín denuncia comentarios homofóbicos de Villalobos

En respuesta a los mensajes publicados por Amandititita, Polo Morín se sumó a la denuncia contra el conductor de Venga la Alegría.

“Horacio Villalobos duró semanas haciendo burlas a mi persona y mi ex relación, haciendo comentarios homofóbicos en su programa de radio, poniéndonos apodos e irónicamente incitando a la homofobia y al bullying”, escribió el actor de telenovelas.

En el video que Villalobos se refirió a la crítica de Amandititita, también dedicó un mensaje a Polo Morín aceptando que se había burlado de él en radio: “Sí, porque en primer lugar vivía una situación que quería ocultar que a todas luces existía”, refriéndose a la sexualidad del actor.

“Nunca hubo homofobia de mi parte, ya que soy orgullosamente homosexual. Mi forma de conducirme y de comunicar siempre ha estado basado en el humor negro, en la comedia y era de mucha risa ver cómo querían ocultar algo tan evidente y además que pudieran haber utilizado ellos para que fuera un ejemplo para la aceptación de la diversidad sexual”, dijo Villalobos, en referencia a la relación de Polo Morín con Lambda García.

Horacio Villalobos dijo que siempre ha luchado contra la homofobia y dijo que le hubiera gustado recibir apoyo de quienes ahora lo atacan cuando “gobiernos estatales me prohibían montar mi obra –Un corazón normal–”. El conductor finalmente agradeció las muestras de apoyo.