Llegó borracho y se vestía como Johnny Depp: Amber Heard acusó a Jason Mamoa en Aquaman 2

Durante el juicio por violencia doméstica que interpuso la actriz Amber Heard contra el actor de Piratas del Caribe, Johnny Depp, se revelaron notas donde se acusa al actor Jason Momoa de intervenir para que Heard quedara fuera de la secuela de Aquaman, donde interpreta unos de los papeles principales.

En el sitio web Reddit se difundieron los documentos que pertenecen a la terapeuta de Heard, donde describe el trato que vivió Amber en las grabaciones de “Aquaman and the Lost Kingdom”, por parte de Jason Momoa, que da vida al superhéroe mitad humano y mitad atlante, y quien esperaba ver a “Mera” fuera de la secuela o interpretada por otra actriz, de acuerdo con Variety.

¿Qué decía Amber Heard sobre Jason Momoa y el ambiente en Aquaman?

“Jason quería que me despidieran”, “Jason borracho, tarde en el set”, “Vestirse como Johnny. Tiene todos los anillos también”, son algunas de las anotaciones que pueden leerse. Gossip Subastan famosa chamarra de Michael Jackson; así es el comercial donde la usó

Sin embargo, un portavoz de la empresa DC rechazó las acusaciones en las notas pues aseguró que Momoa en todo momento tuvo un comportamiento profesional mientras se encontraban en el set. También dijo que aunque al actor le gusta tomar una cerveza de vez en cuando, nunca llegó borracho a las grabaciones, y mucho menos vestido como Depp.

Tras la difusión de estas notas, que los abogados de Heard pidieron que no fueran publicadas, el director James Wan también quedó bajo el escrutinio público debido a que la actriz no sintió apoyo de su parte y recibió un trato distinto mientras enfrentaba la batalla legal contra su ex marido. No obstante el mismo portavoz de DC desmintió que hubiera sido así, y en cambio señaló que Wan siempre se caracterizó por “fomentar un ambiente positivo” en el set.

Heard pudo ser despedida, pero Elon Musk intervino

Según Variety, algunas fuentes cercanas le revelaron que en 2018 el director Wan y el estudio decidieron poner fin a la relación laboral con Heard para la secuela debido a la supuesta falta de química con Momoa.

Y si bien, esas fuentes aseguran que la decisión de dejarla fuera de la segunda parte de Aquaman no se relaciona con su juicio con Depp, otra fuente de Variety dijo que Heard fue seleccionada entre otras dos actrices precisamente por ser quien mejor química tuvo con Momoa.

Pero, ¿por qué no despidieron a Heard? Eso se debe a que supuestamente, su ex novio Elon Musk, mandó una advertencia al estudio Warner Bros de que habría consecuencias si Heard no regresaba para una secuela, según una fuente de Variety cercana al conflicto.

Aunque ni Musk, ni Momoa, ni Heard han confirmado o desmentido la información, lo cierto es que todo este drama está siendo revelado a unos meses del estreno de la segunda parte de Aquaman que se estrenará en diciembre de 2023.

¿Habrá alguna repercusión para la cinta?