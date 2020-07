Amber Heard afirma que Johnny Depp amenazó con matarla

La actriz estadounidense Amber Heard dijo al Tribunal Superior de Londres que su exmarido Johnny Depp había amenazado con matarla, al declarar el lunes como testigo en el juicio por difamación de la estrella de Hollywood contra un tabloide británico.

Depp está demandando a News Group Newspapers, editor del diario The Sun, por un artículo de 2018 que lo llamó "maltratador de esposa" y cuestionó su casting en la franquicia de "Fantastic Beasts and Where To Find Them".

El actor de 57 años -quien ganó una fortuna por su papel como el capitán Jack Sparrow en la serie de películas de "Piratas del Caribe"- dijo a la corte la semana pasada que todas las acusaciones de abuso físico y verbal de Heard eran falsas. Y niega haber sido violento con ella o cualquier otra mujer.

En una declaración jurada escrita presentada al tribunal, difundida al inicio de su evidencia oral como testigo, Heard dijo que había sido severamente abusada por Depp.

"Algunos incidentes fueron tan severos que temí que fuera a matarme, ya sea intencionalmente o simplemente por perder el control, y fueron demasiado lejos", dijo en el escrito.

Amenazó explícitamente con matarme muchas veces, especialmente más adelante en nuestra relación

Heard, de 34 años, dijo que el actor se obsesionaba con su apariencia y la llamaba "una puta", "hambrienta de fama" y "sedienta de atención", si usaba cierta ropa.

"El abuso físico incluyó puñetazos, bofetadas, patadas, golpes a la cabeza y asfixia, así como arrojarme contra cosas, tirarme del cabello y empujarme o tirarme al suelo. Me arrojó cosas, especialmente botellas de vidrio", relató.

Heard también dijo que después de que su ira hubiera pasado, Depp culpaba por sus acciones a su alter ego, a quien él mismo llamaba "el monstruo".

Eleanor Laws, abogada de Depp, fue consultada sobre las acusaciones de su parte de que la pareja había peleado sobre si firmar un acuerdo prenupcial y de que a ella le motivaba el dinero.

Heard dijo que "no estaba interesada en el dinero de Johnny, nunca lo estuve". Contó que el actor le había dicho que rompería cualquier acuerdo prenupcial y que "la única salida es la muerte".

Depp dice que las acusaciones son un engaño, con algunas recopiladas durante años como parte de una póliza de seguro de Heard. Los testigos convocados por su equipo legal coincidieron con su versión de los hechos.

Su expareja de años Vanessa Paradis, madre de sus dos hijos, y la actriz Winona Ryder, con quien estuvo comprometido en la década de 1990, dijeron que Depp nunca fue violento y que no creen en las acusaciones de Heard.