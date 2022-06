Lo difamó pero aún lo ama: Amber Heard realiza polémica confesión sobre lo que siente por Johnny Depp

Amber Heard sigue en boca de todos luego de que esta semana se diera a conocer que se transmitiría su primera entrevista luego de haber sido acusada por difamación por el jurado que llevó el caso entre ella y Johnny Depp.

Este miércoles, NBC News reveló la tercera y última parte de la entrevista, donde la actriz dio una polémica confesión sobre los sentimientos que según ella todavía tiene por el actor.

¿Qué dijo Amber Heard de Johnny Depp?

El programa matutino Today, que forma parte de la famosa cadena de televisión, compartió un adelanto donde Heard le confiesa a la periodista Savannah Guthrie, que aun ama al protagonista de Piratas del Caribe.

"En el primer día del juicio dijiste en redes sociales que todavía sentías amor por Johnny. ¿Eso sigue siendo verdad?", le pregunta la periodista.

"Sí", responde de inmediato la actriz, a lo que su entrevistadora vuelve a preguntarle sí a pesar de todo, de verdad todavía lo sigue amando.

"Sí, absolutamente. Lo amo. Lo amo con todo mi corazón. Y traté de hacer lo que mejor que pude con una relación que ya estaba profundamente rota funcionara y no pude. No le tengo rencor se que podría ser difícil de entender, pero si de verdad has amado a alguien, debería de ser fácil de entender", agregó Amber

Amber Heard mantiene su testimonio

Y es que cabe recordar que el pasado 11 de abril, cuando inició el juicio, la actriz de Aquaman, había publicado un escrito en su cuenta de Instagram, donde decía que por el proceso legal iba a retirarse de redes sociales y que pese a la demanda continuaba sintiendo amor por su exesposo y esperaba que cuando el caso concluyera tanto ella como él pudieran salir adelante.

"Siempre he mantenido un amor por Johnny y me produce un gran dolor tener que vivir los detalles de nuestra vida pasada juntos ante el mundo", dijo en aquel momento.

Durante el juicio, que se transmitió en vivo, la expareja de actores intercambió denuncias de abuso doméstico y Amber fue objeto de insultos en las redes mientras duraron las audiencias.

"Mantendré cada palabra de mi testimonio hasta el día de mi muerte", señaló Heard en la entrevista con NBC News.

Depp presentó una demanda por 50 millones de dólares contra Heard por un artículo de opinión que la actriz escribió para The Washington Post en diciembre de 2018 en el que se describió como una "figura pública que representa el abuso doméstico".

La actriz contrademandó por 100 millones luego que el abogado de Depp calificara de "engaño" sus alegaciones de abuso, pero finalmente el jurado se tuvo preferencia por Depp y determinó que la actriz tendría que indemnizar a Depp con 10 millones de dólares por haberlo difamado.