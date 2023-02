Ana Gabriel se niega a regresar a Venezuela: "Entiendo el dolor de la nación y por eso no he vuelto"

Ana Gabriel está de vuelta en los escenarios y este fin de semana se presentó en Los Ángeles, California, como parte de su más reciente gira, donde aprovechó para hablar sobre sus motivos por los que no ha vuelto a presentarse en Venezuela y otros países más.

Durante el primero de dos conciertos en California, la mexicana señaló que en solidaridad al derecho de libertad total es que no ha vuelto a presentarse en el país venezolano, gobernado por Nicolás Maduro.

"Pongan el CD en su casa y ya no me van a escuchar hablar… nunca tomo esta actitud, nunca, la tomo cuando de verdad les estoy hablando de una defensa de nuestras naciones que necesitan la libertad total", dijo.

Asimismo, señaló que su negativa se debe al dolor que naciones como Venezuela, Cuba y Nicaragua han estado viviendo en los últimos años debido al régimen bajo el que están.

"Y no soy política, soy una cantante, pero una cantante que entiende el dolor de cada nación, por eso no he vuelto a Venezuela, por eso no he podido ir a Cuba, por eso no he podido ir a Nicaragua… Y ustedes me disculparán si yo les respondí un poco fuerte…", agregó.

Pese a que durante su concierto pidió perdón por sus declaraciones, Ana Gabriel aprovechó sus redes sociales para explicar lo difícil que había sido su noche hasta el punto de que la había desequilibrado como cantante.

A pesar de hoy en este primer concierto salí a dar todo como acostumbro, esta noche parte del público me puso en una situación difícil como ser humano y como cantante, me desequilibró como Artista, en 48 años de carrera jamás me había pasado esto, y asumo mi responsabilidad pic.twitter.com/56QXC6L5x3 — Ana Gabriel (@ANAGABRIELRL) February 26, 2023 Pero no puedo aceptar faltas de respeto cuando lo único que traigo conmigo es mi #voz #Micanto #Miamistad #ymisbendiciones, así mismo pido disculpas al público que fue a pasársela bien y que saben que la Artista les va a cumplir y les va llenar el alma de amor, quiero decirles pic.twitter.com/oMMJ9vhs4J — Ana Gabriel (@ANAGABRIELRL) February 26, 2023

Además, se disculpó con el público que fue a verla, les agradeció su apoyo y se comprometió a que daría un mejor espectáculo en su siguiente presentación.

"Ahora mismo no me siento bien como ser humano y mucho menos como Artista, pero si, me comprometo a que el show de mañana será COMPLETAMENTE LLENO DE AMOR Y MÚSICA, gracias por su comprensión los espero mañana", señaló.

Finalmente, la mexicana dio una noticia que entristeció a su fanáticos que la han seguido durante sus 48 años de carrera.

"Quiero decirles que pronto dejaré los escenarios y no está muy lejos, porque estoy cansada, porque tengo derecho de vivir y tengo ganas de disfrutar a mi familia de otra manera", anunció.