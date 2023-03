Ana María Alvarado llevará a Maxine Woodside a los tribunales por su despido

Ana María Alvarado informó que procedió legalmente en contra de Maxine Woodside, luego de que fuera despedida tras 32 años de haber trabajado en el programa Todo para la Mujer.

Ahora, la conductora busca que sus derechos laborales sean respetados pues hasta la fecha no ha sido liquidada y es por ello, que a través de su cuenta de YouTube explicó todo sobre su caso.

Alvarado explicó que tras no haber un acuerdo con la titular de Todo para la Mujer, ha tenido que recurrir al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, por lo que ambas periodistas ahora tendrán que verse la cara en los juzgados.

"No estoy pidiendo nada fuera de lo común, simplemente lo justo. Ya les expliqué a ustedes en repetidas ocasiones que cuando dos personas no se ponen de acuerdo, entra un tercero y es el que decide a quien le corresponde la verdad (...) en esta etapa que es Conciliación y Arbitraje", señaló Ana María.

Será el próximo lunes 13 de marzo cuando las dos tendrán que presentarse a las 9:00 horas en el tribunal para que un las autoridades resuelvan dicha situación.

"Solo quiero lo justo, lo que me corresponde y si no es así, ya lo conté el otro día, porque el juez o la la tercera persona de la autoridad decide que no, no pasa nada, no seré más feliz ni tampoco infeliz; mi vida sigue y mi vida continúa tranquilamente", dijo Alvarado.

De igual forma, dejó en claro que su intención no es dañar de ninguna forma a Maxine, y que su único objetivo es ver por ella y por su carrera en esta nueva etapa.

"Es mi tiempo, mi tiempo de hacer mi carrera, de ver por mí, de ver por mi beneficio, de ver por mis intereses y no dejar que me atropellen", explicó.

¿Qué dijo Maxine Woodside sobre Ana María Alvarado?

Con respecto a la demanda Maxine Woodside no ha dado ninguna declaración, sin embargo, cuando Ana María reveló que había sido despedida, la periodista de espectáculos lo negó.

Fue a través de su cuenta de Twitter que Woodside señaló que ni ella ni nadie de la empresa había corrido a Alvarado y que ella seguía conservando su trabajo.

Incluso aseguró que la estaría esperando como siempre el próximo martes en el programa de "Todo para la Mujer", pero que el día de mañana daría más detalles sobre lo acontecido.

"Me acabo de enterar por las redes de Ana María Alvarado que yo la corrí del programa.

"Yo no la corrí del programa, nadie la corrió del programa. Anita sigue teniendo su lugar en Todo para la Mujer' y ahí la esperamos el próximo martes y mañana más detalles en el programa, les mando un beso, que pasen bonita tarde, gracias", dijo Maxine.

Cabe recodar que en diciembre de 2022 ambas periodistas estuvieron en el ojo del huracán luego de que Alvarado fuera recortada de "Todo para la Mujer", pues de aparecer cinco veces a la semana, ahora sólo estaría los martes, es decir, una vez a la semana.

Fue desde aquel momento en que la relación de ambas se fracturó y puso en la cuerda floja la permanencia de Ana María en la emisión del programa.