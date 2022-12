Ana María Alvarado vs Maxine Woodside: ¿qué desató pleito entre las conductoras?

Ana María Alvarado se vio envuelta en un nuevo drama, pues luego de que se anunciaran cambios abruptos en el programa de televisión Todo para la mujer, la atención también se centró en su compañera Maxine Woodside.

Hace poco se anunció que el tiempo al aire de Alvarado fue drásticamente recortado y de estar en el programa cinco días, ahora solamente aparecerá uno y la culpa recayó en Woodside.

“Entiendo que todo es cambio en la vida, pero la verdad sí me sorprendí y me saqué de onda, porque nunca pensé en esa opción, pero seguiré haciendo bien mi trabajo. Los cambios se venían diciendo desde noviembre, pero ocurrió la lamentable muerte de Alejandro, el hijo de Maxine, y se suspendió esta situación, pero lo acaban de retomar, y quien me dio la noticia fue su otro hijo, Fernando Iriarte. Desde diciembre solo estoy los martes”, dijo Ana María en entrevista con TVNotas.

Aquí no solamente le sorprendió la decisión, sino que quien le había dado la noticia había sido el hijo de Woodside, Fernando Iriarte.

“Siempre había tratado directamente con Maxine o la productora, Rocío de la Mora, a quien también van a cambiar; y sí pregunté por qué, que si no gustaba mi trabajo tras más de treinta años, pero Fernando me dijo que eran cambios que habían decidido entre él y su mamá”, señaló.

Pero Maxine Woodside desmintió la versión y en redes sociales aseguró que el cambio había sido de la propia Ana María Alvarado.

“No pasa nada. A Anita la quiero mucho y ha sido un gran gusto que haya pasado todos estos años conmigo. Son problemas de presupuesto de la empresa (...) Anita es una gran profesional. Y por decisión de ella sólo estará conmigo un día a la semana”, escribió Woodside.

La muerte de mi hijo no tuvo que ver: Maxine Woodside

Las versiones cruzadas solamente causaron confusión, tanto que la amiga de Alvarado, Joanna Vega-Biestro le escribió a Maxine para que explicara lo sucedido.

“Ya no entendí… ¡Mejor pónganse de acuerdo! ¿Decisión de ella o falta de dinero? Lo único claro y real es que @anamaalvarado no fue la que decidió ir solo un día jajaja”, escribió Vega-Biestro.

Pero Woodside no tardó en responder a la irónica petición: “Sí, por falta de dinero. Ella decidió ir solo un día”.

Y no fue todo, pues durante la emisión de Todo para la mujer del 13 de diciembre, Maxine Woodside envió un mensaje a su compañera para que detuviera la intervención de Vega-Biestro en ese asunto.

“Anita, un favor, explícale a Joanna Vega-Biestro por qué estás viniendo nada más un día a la semana, porque dice que no lo entiende, pero dile que la muerte de mi hijo no tiene nada que ver con que vengas un día a la semana”, mientras que finalmente Ana María le comentó que lo haría.

Hasta ahora es lo único que ambas conductoras han declarado públicamente, dejando todavía muchos huecos en lo que realmente sucedió.