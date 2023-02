Ana María Alvarado asegura que Maxine Woodside la despidió; ¿qué le respondió la periodista?

A principios de diciembre del año pasado fue cuando la polémica entre Ana María Alvarado y Maxine Woodside comenzó, pero ahora el conflicto entre ambas subió de nivel pues Alvarado aseguró que la despidieron del programa "Todo para la Mujer".

La periodista publicó un video en YouTube, donde reveló que fue despedida personalmente por Woodside, algo que la tomó por sorpresa y que no se esperaba.

"Estoy en absoluto shock. Hoy ha sido un día que va a marcar mi vida, un antes y un después, muy difícil de comunicarlo a ustedes y de platicarlo, yo les he dicho que estaré con ustedes en las buenas y en las malas y que no habrá secretos”, comenzó visiblemente nerviosa.

"Lamento comunicarles que Maxine me despidió, se acabó mi ciclo en el programa de 32 años ininterrumpidos de estar trabajando todos los días, que no falté más que en vacaciones y honrosas excepciones como enfermedad, pero la verdad siempre fui muy cumplida, profesional, atenta a todas mis labores, a donde me mandaban, viajes, entrevistas, eventos, siempre lo cumplí al 100 por ciento", platicó a sus seguidores.

Señaló también que durante su despido solicitó que se le respetara su antigüedad y sus derechos tras los 32 años de trabajo en el medio de comunicación.

"Lo único que pedí en esta charla donde me despidieron es que se respete mi antigüedad, que se haga una liquidación como debe ser, cumpla con las condiciones necesarias en paz y tranquilos, sentarnos a platicar con quien Maxine me indique en una plática civilizada y como ella siempre me dijo ‘nada es personal'", dijo la periodista.

De igual forma manifestó lo triste y dolida que se siente con esta situación, donde habló de la indiferencia de Woodside, que luego de la polémica del año pasado, afirma que no volvió a ser la misma con ella.

"Me siento muy mal, es un día difícil para mí, ella también siempre me dijo que la silla es prestada, pues hoy me la quitaron y ya cuando te dicen simplemente adiós, entonces dices, es real esto está sucediendo.

"Los últimos cuatro martes fueron muy dolorosos porque Maxine ya nunca fue la misma conmigo, ya su actitud era otra... fueron los peores cuatro martes de mi vida porque cuando se rompe un lazo que ha sido tan fuerte es como una flecha directa al corazón. Era muy evidente que ella estaba incómoda con mi presencia", destacó Ana María.

¿Qué dijo Maxine Woodside sobre Ana María Alvarado?

Tras las revelaciones de Ana María Alvarado, la periodista Maxine Woodside subió un video en sus redes donde aseguró que nunca la despidió.

Fue a través de su cuenta de Twitter, que Woodside señaló que ni ella ni nadie de la empresa había corrido a Alvarado y que ella seguía conservando su trabajo.

Incluso aseguró que la estaría esperando como siempre el próximo martes en el programa de "Todo para la Mujer", pero que el día de mañana daría más detalles sobre lo acontecido.

"Me acabo de enterar por las redes de Ana María Alvarado que yo la corrí del programa.

Yo no la corrí del programa, nadie la corrió del programa. Anita sigue teniendo su lugar en Todo para la Mujer' y ahí la esperamos el próximo martes y mañana más detalles en el programa, les mando un beso, que pasen bonita tarde, gracias", dijo Maxine.

Cabe recodar que en diciembre de 2022 ambas periodistas estuvieron en el ojo del huracán luego de que Alvarado fuera recortada de "Todo para la Mujer" pues de aparecer 5 veces a la semana, ahora sólo estaría los martes, es decir, una vez a la semana.

Fue desde aquel momento, en que la relación de ambas se fracturó y puso en la cuerda floja la permanencia de Ana María en la emisión del programa.