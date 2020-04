Triste historia para Anahí, ahora su hijo le dice guácala a sus enfrijoladas

Uno de los trendics que provocó revuelo en los cibernautas de México esta semana fue protagonizado por la actriz y cantante Anahí con su "receta secreta" de las enfrijoladas.

Todo se salió de control cuando miles de mexicanos se burlaron de la forma en que la actriz elaboró las enfrijoladas, tanto por sus inusuales ingredientes "saludables" como que solo le llevó un minuto para la preparación de este platillo del "alta cocina mexicana" .

-Tranquila Mia solo fue una pesadilla...#Enfrijoladas #Anahi pic.twitter.com/sLY51RM99h — Mia Thermopolis (@antoniacosta91) 21 de abril de 2020 Cuándo vi el video de Anahí me acordé de esto. 😂 pic.twitter.com/5jHjxPMROq — Viajero Del Tiempo (@BucleDeTiempo) April 21, 2020

Gracias Anahí, eres grandiosa....... entomatadas pic.twitter.com/DC11yGsjUk — Danteserrat 🇲🇽 (@danteserrat) April 23, 2020

En lugar de sentirse "la víctima", Anahí también se unió al tren del mame y primero admitió que su receta es un error de la naturaleza y hasta se burló de ella misma.

Les tengo q confesar q en medio de todo lo q estamos viviendo y días q han sido muy duros en la vida de todos , me he reído hoy como hace mucho no lo hacía. Tenía años ese video ahí y jamás le había puesto atención , efectivamente me la volé. 😂😂😂🙌🏻🙈 — Anahi (@Anahi) 21 de abril de 2020 Aaayy soy fan del chef Benito y su esposa ! Me encantaba su programa ! Abusé con el tofu verdad ? 😂😂Bueno en mi defensa estaba embarazada , se me antojaban cosas muy raras ?? Jaaaaa ok no. 🙈 — Anahi (@Anahi) 21 de abril de 2020 Síganme para mas recetas .... 😉 — Anahi (@Anahi) 21 de abril de 2020

Pero si no fuera suficiente, ahora compartió con sus seguidores un video en donde le pregunta a su hijo Manuelito si desea que le prepare unas enfrijoladas, a lo que él responde: "¡Guácala!".

Ver esta publicación en Instagram Acompáñenme a ver el final de esta triste historia ... 😂😂😂 Una publicación compartida de Anahi (@anahi) el 22 Abr, 2020 a las 5:52 PDT

Anahí se toma el asunto con gracia y hasta suelta una carcajada ante la respuesta de su pequeño.

Y ahí no acaba todo, porque ya compartió otra de sus "obras" gastronómicas de su cocina saludable, ahora es una nueva alternativa de enchiladas que.... ¡bueno! mejor te dejamos el video.