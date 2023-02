La reacción de Andrea Escalona tras las declaraciones del exacadémico Daniel Riolobos

TV Azteca se ha visto en vuelto en varios escándalos desde que empezó el año, primero con la Yuridia y Ventaneando, luego con la renuncia de todos los chefs de MasterChef y ahora un exalumno de La Academia comenzó con una nueva polémica.

Su nombre es Daniel Riolobos, él fue estudiante de una de las generaciones del famoso reality de música y pese a que ya han pasado casi 10 años desde entonces, ahora ha revelado que por culpa de la entonces productora Martha Rodríguez, su madre falleció.

A través de un video en redes sociales, el cantante dio a conocer que cuando él participó en uno de los programas, su mamá se desmayó debido a la emoción que le representó ver a su hijo cantar en el escenario, pero no fue atendida de manera oportuna por la producción.

Saben lo que es perder una madre?? Yo si. Y todo por un concurso de mierda. https://t.co/C0Fh5SOjg6 — Daniel Riolobos (@DanielRiolobos) February 22, 2023

Al parecer el desmayo se produjo por infarto que provocó que la señora quedara en estado vegetal por ocho meses hasta que finalmente falleció.

Riolobos aseguró que en su momento Magda Rodríguez prefirió conseguir rating con esto en lugar de haber actuado a tiempo para poder atender a su mamá.

Asimismo, se fue contra Andrea Escalona y demeritó su carrera asegurando que si no fuera por su madre, ella no sería nadie en el medio del espectáculo.

Andrea Escalona me la pela. Pinche vieja operada y sin talento. Sino fuera por tu madre y tu tía no serías nadie. Demándame pendeja. Te reto. Al bote tendría que ir tú madre por matar a la mía. #vidaporvida asquerosa!! — Daniel Riolobos (@DanielRiolobos) February 22, 2023 Les prometo que muy pronto sabrán toda la porquería qué hay detrás del show. @programa_hoy, @VengaLaAlegria, y todos esos programas de mierda no reciben si no les pagas. Y sin duda alguna muchos nombres saldrán a la Luz. — Daniel Riolobos (@DanielRiolobos) February 21, 2023

¿Qué dijo Andrea Escalona sobre Daniel Riolobos?

Tras las fuertes declaraciones de Daniel Riolobos, la conductora Andrea Escalona dio una breve entrevista tras salir del programa "Hoy", donde dijo que apenas se había enterado por el programa El Chacaleo y desmintió el hecho de que su madre fuera responsable por la muerte de la señora.

"Ahorita lo vi en el Chacaleo y creo que tenemos que darle mucho cuidado a la gente que da voz a algo que no tiene sentido ni pies ni cabeza, pero sí les puedo decir algo, aunque ella no se pueda defender: Magda es una mujer que siempre me educó y me enseñó a estar por la derecho, que lo único que hizo fue trabajar toda su vida, lo único que hizo fue darle a este cuate una oportunidad en La Academia", señaló.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por andy_escalona (@andy_escalona)

De igual forma recordó cómo ella también perdió a su madre y que nunca le echaría la culpa a nadie por su deceso.

"A m también se me murió mi mamá y se murió trabajando y y o jamás diría que por culpa de nadie. La gente muere porque todos morimos. Lo único que hizo Magda en ese momento fue llevar a la mamá al hospital, atenderlo a él, estar al pendiente.

Perdí a mi mamá también y a nadie le desearía que perdiera a su mi mamá, perdónenme pero no tengo nada que ver. No sabía que estaba diciendo algo tan fuerte, me estoy enterado por ustedes (los reporteros) yo ahorita estaba al aire", manifestó la conductora.

@soy_el_rogermx #andreaescalona #andreaescalonafans #andreaescalonaembarazada #andreaescalonaoficial #andreaescalonahoy #andreaescalonafan #andreaescalonaembarazo #andreaescalona😊 #andyescalona #andrearodrìguez #magdarodriguez #magdarodriguezhoy #magdarodríguez #magdarodriguezproducer ♬ sonido original - Soy el RogerMx

Finalmente, señaló que podría tomar acciones legales en contra de Daniel, pero exhortó a los medios de comunicación a no darle voz a gente como él que solo busca perjudicar a la gente.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

"No se vale decir esas cosas, difamar a alguien que no se puede defender y por supuesto que sí se deberían tomar cartas legales en el asunto.

No le demos vuelo a gente que no lo merece, no sé lo que esté pasando él. No solo sé. Osea por qué sacarlo ahora, por qué sacarlo así. Ojo él estaba en un reality show, con todo lo que con lleva estar en un reality show, pero fue atendido por Azteca en su momento, una empresa que lo apoyó en el momento más duro de su vida", concluyó.