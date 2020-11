Andrea Legarreta revela cómo quiere su funeral tras muerte de Magda Rodríguez

Tras muerte de la productora Magda Rodríguez, la conductora Andrea Legarreta afirmó ya tener planeado su funeral, incluso tener listo el testamento, en caso de que ocurriera algo similar con ella.

Luego de que el pasado 1 de noviembre se diera a conocer la inesperada noticia de la muerte de Rodríguez, se creó demasiada conmoción en el mundo del espectáculo, y a dos días de su fallecimiento, Andrea Legarreta tuvo un breve encuentro con la prensa en el que detalló que ella y su familia han tenido pláticas con respecto a la muerte, tanto que incluso reveló que, junto con su esposo, Erik Rubín, ya tienen listo el testamento.

▶️ Mantente informado en nuestro canal de Google Noticias

Asimismo, dio a conocer que a sus hijas: Mía y Nina –de 15 y 13 años respectivamente- les ha dado detalles de cómo quiere que se lleve a cabo su funeral, pues les pidió no preocuparse por la muerte, sino por vivir la vida.

Ver esta publicación en Instagram Así te recordaré siempre!! Sonriéndole a la vida... A lo bueno y no tan bueno!! GRACIAS por todo lo aprendido!! Gracias por ser ejemplo de lucha y de que los sueños se cumplen... Trabajadora INCANSABLE!! Gracias porque a pesar de las adversidades hiciste de un grupo de personas que trabajamos en un programa, UNA FAMILIA!! Celebro tu vida Magda querida... Ese foro y el día a día se sentirán vacíos en tu ausencia, pero seguiremos entregando TODO!! Te amamos @magdaproducer Dios contigo y tu familia!! Fortaleza y luz mi @andy_escalona @andy___rodriguez ❤️ Y cómo seguramente tu lo hubieras querido, “El show debe continuar” VA POR TI JEFA!! 🙏🏻❤️🙏🏻 #UnDíaALaVez Una publicación compartida de andrealegarreta (@andrealegarreta) el 1 Nov, 2020 a las 11:45 PST Ver esta publicación en Instagram Les dejo algunas fotos de nuestra participación de anoche! @miarubinlega @ninarubinl y yo, felices de que nos hayan invitado a agradecer a nuestros héroes! 🙌🏻🙌🏻🙌🏻❤️❤️❤️ Y bueno... He querido compartir con ustedes un fragmento del programa de anoche presentando a Timbiriche... Pero INSTAGRAM nomás no me deja!! 🤦🏻‍♀️ Que por los derechos... Lo pueden ver en otras cuentas 😆 Lo importante es que anoche fue una noche especial! Una publicación compartida de andrealegarreta (@andrealegarreta) el 31 May, 2020 a las 7:43 PDT

Entre las peticiones que les hizo a sus pequeñas, está el que vistan de blanco el día de su sepelio y que le pongan su canción favorita: “I lived” de One Republic, tema musical que habla sobre una persona que vivió al máximo la vida, con sus altas y sus bajas, además de que no haya muchos invitados, sólo familiares y amigos más cercanos.

“Cuando yo me vaya, que me voy a ir como de 100, no me gustaría invitar a nadie a mi velorio, pero como no voy a decidirlo, les digo: quiero que vayan de blanco”, platicó a los medios.

Ver esta publicación en Instagram Haciendo el mejor de los “trabajos” y el que más amo!!! Chambeando de Mamá!! 💓💓Apoyando a nuestra @ninarubinl que ha experimentado distintas áreas artísticas como cine, teatro, doblaje y publicidad y ahora se adentra al mundo de las tele series con #TeAcuerdasDeMi @teacuerdasof 🙌🏻🙌🏻👏🏻👏🏻🎉🎉❤️❤️ Jamás dejes de apoyar los sueños de tus hijos, porque cuando hacen lo que les apasiona son totalmente felices y su felicidad sin duda nos llena el alma!! En familia todo es mejor! Dales la seguridad de sentir que los amas, que no están solos, que crees en ellos y que te llena de orgullo que sean tus hijos. Gracias por todos los mensajes tan lindos y tan positivos de apoyo!! Bendiciones para todos!! 🙏🏻❤️🙏🏻 Una publicación compartida de andrealegarreta (@andrealegarreta) el 15 Oct, 2020 a las 5:41 PDT Ver esta publicación en Instagram Esta chiquitita está cumpliendo un sueño... Ayer inició grabaciones de #TeAcuerdasDeMi 🙌🏻🙌🏻🙌🏻🙌🏻🎉🎉🎉🎉🎉 Te lo digo y te lo repito una vez más amor, mi corazón explota de orgullo!! Tu amor por lo que haces, tu tenacidad y compromiso, te admiro por tantas cosas!! Pero sobre todo admiro el hermoso y dulce ser humano que eres!! Mereces todo lo bueno de la vida amor lindo!! Dios te bendiga y proteja SIEMPRE!! Que afortunadas son de conocer sus sueños y pasiones desde pequeñas... NUNCA JAMÁS dejes de soñar y luchar por tus sueños, de prepararte para ser mejor cada día, pero sobre todas las cosas JAMÁS dejes de amarte y CREER en ti!! Te amoooo infinito amor @ninarubinl ❤️❤️❤️❤️ Una publicación compartida de andrealegarreta (@andrealegarreta) el 30 Sep, 2020 a las 1:47 PDT

Te recomendamos el podcast ⬇️

Apple Podcasts

Google Podcasts

Spotify

Acast

Deezer