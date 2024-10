Andrew Garfield y Florence Pugh viven momento incómodo en un set: el camarógrafo prefirió irse

Andrew Garfield reveló que tuvo un momento incómodo junto a Florence Pugh mientras grababan una escena erótica de su nueva película, We Live in Time.

Fue durante una entrevista con la asociación 92NY que el actor contó la anécdota que vivió con su protagonista en la primera escena de cama que grabaron para la cinta dirigida por John Crowley.

"La escena se vuelve apasionada, como lo habíamos coreografiado –dijo Garfield en la entrevista, como se puede ver en un video compartido en redes sociales– y la hicimos como estaba planeada, y fuimos más lejos de lo que debíamos porque no escuchamos 'corte' y nos sentíamos seguros".

El actor, que saltó a la fama por su papel como Spiderman, recordó que al no escuchar que había terminado la toma él y Florence Pugh siguieron con la interacción como ésta fluiría; sin embargo, en un punto ambos sintieron que había durado demasiado tiempo.

"Levanté la cara y en la esquina estaba Stuart (Bentley) y el asistente de sonido. Stuart tenía la cámara a su lado y se había quedado mirando a la pared", agregó el actor.

La graciosa anécdota que pasaron los actores en el set de We Live in Time parece una muestra del ambiente de confianza que, según Florence Pugh, construyó la producción en el set.

Durante la premier de la cinta en el Festival Internacional de Cine de Toronto, la actiz comentó que no habría podido hacer mucho de lo que ocurre en escena sin el ambiente que generó John Crowley.

Here is him telling the story 😂 (I found it on IG) pic.twitter.com/CojIi9xdgc — Kristina (@rawrkristina) October 5, 2024

¿De qué trata We Live in Time?

We Live in Time, que en México se estrenará el 31 de octubre con el nombre El tiempo que tenemos, cuenta la historia de Almut y Tobias, dos jóvenes que tras un encuentro inesperado comienzan a construir una relación.

A través de escenas de la vida diaria de la pareja, el guión escrito por Nick Payne cuenta cómo las vidas de Almut y Tobias se van entrelazando hasta que forman una familia, que se ve sacudida por el diagnóstico de una enfermedad.