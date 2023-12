¿Angelina Jolie se arrepiente de ser actriz? Hollywood es dañino para la salud, dice

La reconocida estrella de Hollywood, Angelina Jolie, compartió que la vida de celebridad no es fácil. En una entrevista con The Wall Street, aseguró que si en este momento tuviera que elegir ser actriz, no lo haría.

La actriz añadió que le gustaría actuar en escenarios pero no dedicaría su vida a la industria hollywoodense, pues implica exponerse demasiado.

"Hoy no sería actriz. Cuando comencé, no tenía tantas expectativas de ser tan pública, compartir tanto", dijo Angelina.

Angelina Jolie planea dejar Los Ángeles para siempre

Angelina Jolie también compartió con el diario que planea abandonar para siempre Los Ángeles, California, y mudarse a Camboya.

La celebridad dijo que no tenía realmente una vida social en la ciudad y no puede disfrutar de salir sin llamar la atención, además, considera que la prensa ya ha hablado demasiado sobre ella.

"He estado aquí durante tanto tiempo y ya se ha dicho de todo. Es parte de lo que pasó después de mi divorcio. Perdí la capacidad de vivir y viajar con la misma libertad. Me mudaré cuando pueda. Crecí en un lugar bastante superficial. De todos los lugares del mundo, Hollywood no es un lugar saludable. Entonces buscas autenticidad”, sostuvo.

Angelina Jolie y Brad Pitt, un divorcio mediático

Angelina Jolie también compartió que su relación y posterior divorcio de Brad Pritt, fue una época en la que tuvo demasiada exposición mediática.

Las consecuencias del escrutinio público llegaron incluso a afectar su salud, pues seis meses antes de anunciar su divorcio, el estrés llevó al límite a su cuerpo.

“Mi cuerpo reacciona muy fuertemente al estrés. Mi nivel de azúcar en la sangre sube y baja. De repente tuve parálisis de Bell seis meses antes de mi divorcio”, reveló.

El caos que la expareja vivió continúa dando de qué hablar a más de 15 años de haber concluido su relación; recientemente el DailyMail publicó una imagen de la cuenta de Instagram de Pax Jolie-Pitt, uno de los hijos adoptivos de ambos, en donde despotricaba sobre Brad Pitt.

La publicación que se realizó en 2020, mostraba una fotografía de la celebridad sosteniendo un Oscar por su participación en “Érase una vez”, de Quentin Tarantino, con insultos del adolescente.

"¡Feliz Día del Padre a este imbécil de clase mundial! Una y otra vez demuestras ser una persona terrible y despreciable. No tienes ninguna consideración ni empatía hacia tus 4 hijos menores que tiemblan de miedo cuando están en tu presencia. Nunca entenderás el daño que has hecho a mi familia porque eres incapaz de hacerlo", escribió el chico.