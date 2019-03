Angelique Boyer y el vestido dorado con el que enseñó de más

Este domingo se llevaron a cabo los premios TvyNovelas que reconocen lo mejor de la televisión mexicana, y Angelique Boyer se llevó la noche, pero no por ser reconocida por su trabajo. Algo peor.

La actriz se lució en la alfombra de los premios junto a su pareja, Sebastián Ruli, deslumbró ¡con un vestido que se puso al revés!

Boyer acaparó las miradas al lucir un vestido dorado que sobresalía por el escote pronunciado que le daba un toque sensual.

[FOTOS3] @Anboy88 en la alfombra azul de #PremiosTVyNovelas 👸🏼🥰🏆 pic.twitter.com/t0IlBm1P3D — Familia Boyer (@BoyerFamilia) 11 de marzo de 2019

Minutos después el escote que a muchos hombres enamorado desapareció. Al parecer la protagonista de la telenovela “Amar a muerte” se había puesto al revés su vestido.

El escote no debía lucir de frente, sino en la espalda y la hombrera de flequillo iba del lado izquierdo, no del derecho.

A través de su cuenta de Instagram, Angelique culpó a su enamorado de haberle puesto mal su outfit.

"Qué tal mi vestido reversible, no se lo esperaban, ¿verdad?", bromeó Boyer.

"La verdad me lo fui a probar el otro día, porque George Figueroa, mi stylist, me hizo el favor de contactar a Víctor y Jesse, que son súper talentosos, mexicanos talentosos, y muy honrada me puse su vestido, me lo probé y me quedaba perfecto".