Anne Hathaway subió de peso y envió un poderoso mensaje en sus redes

Anne Hathaway subió de peso para un nuevo papel en una películay publicó un video en su cuenta de Instagram, donde se le ve entrenando fuerte en un gimnasio.







La ganadora del Oscar como mejor actriz de reparto por Los Miserables, mandó un contundente mensaje sobre su nuevo aspecto físico.

I am gaining weight for a movie role and it is going well. To all the people who are going to fat shame me in the upcoming months, it’s not me, it’s you. Peace xx PS- I wanted to set this to Queen’s “Fat Bottomed Girls” but copyright said no. Continued peace xx Una publicación compartida por Anne Hathaway (@annehathaway) el Abr 5, 2018 at 8:56 PDT

“Estoy subiendo de peso para un papel en una película y me está yendo muy bien. A todas las personas que me van a criticar por gorda en los próximos meses, el problema son ustedes, no yo”, escribió Hathaway.

La actriz explicó que quería subir el video con la canción “Fat botones girls” de Queen, pero que no lo hizo por motivo de copyright.