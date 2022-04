Aparece video que probaría abuso psicológico de Jada Pinckett a Will Smith

Sin lugar a dudas la teleserie en la vida de Will Smith y Jada Pinckett Smith sigue dando de qué hablar, pues mientras el actor ganador del Oscar se encuentra ingresado en una clínica de rehabilitación, recientemente fue rescatado un video donde ambos aparecen y en el que presuntamente se demuestra la teoría que indica que la actriz ha abusado psicológicamente del intérprete del “Príncipe del rap”.

Y es que, desde el golpe que el actor nacido en Philadelphia, Pensilvania le propició a Chris Rock, en la ceremonia de los Premios Oscar, el pasado 27 de marzo, solo abrió una caja de pandora en la relación de los Smith, que suma un nuevo capítulo en sus vidas.

No obstante, luego de que el protagonista de King Richard se encuentra en rehabilitación para el control de su ira y de que recientemente la Academia lo expulsó por 10 años con prohibición de ingreso a las entregas de los Oscar, los fans del actor de “Soy Legenda” han saltado en contra de su esposa, después de que ella le quitó el respaldo tras la criticada bofetada que le dio al comediante, pues, según una fuente cercana a la familia, ella señaló que su esposo “exageró todo”.

De esta manera fue como los seguidores del intérprete de “Switch”, han revivido un antiguo video que demostraría que Jada Pinkett ha ejercido abuso sicológico contra su marido, alimentando así dicha teoría que desde años atrás se comenta sobre su relación, pues cabe destacar que Will reconoció en “The Breakfast Club” que siempre sintió celos de la aventura que su mujer tuvo desde su infancia con el rapero posteriormente asesinado Tupac Shakur.

Es más, tampoco hay que olvidar los rumores que corrieron hace unos años cuando se acusó que ella tenía una aventura extramarital con el rapero August Alsina, declaración que llevó al actor de “Men in Black” a ser blanco de burlas en las redes y de memes.

EL VIDEO QUE ALIMENTA LOS POSIBLES ABUSOS DE JADA A WILL

De acuerdo a distintos medios de comunicación y redes sociales, el video que data de hace algunos años, muestra como Jada comienza a grabarlo en contra de su voluntad y en plena discusión sobre las relaciones abiertas.

“Yo diría, no empieces a filmarme sin preguntarme si puedes filmarme”, respondía Will Smith evidentemente molesto, mientras ella responde: “Oh, Dios mío. Esther, ven a ayudarnos de nuevo, por favor. Todavía estoy lidiando con tonterías. ¿Dirías que ella nos ayudó a sanar las heridas que nos causamos?”, insistía ella mientras seguía grabando al actor.

“Mi presencia en las redes sociales es pan y mantequilla, ¿Ok? Por lo tanto, no puedes llegar y usarme para las redes sociales. No sabes, no empieces a grabar. Estoy en mi casa, no empieces”, respondió Will Smith visiblemente incómodo. ¿Ustedes, qué opinan?









