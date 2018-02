¡No lo creerás! Aquí la razón por la que Snoop Dogg escucha música de Jenni Rivera

Sorpresiva fue la vez en que Snoop Dogg mostró en sus redes sociales su gustó por la música de Jenni Rivera pero muchos se preguntaban la razón por la que el rapero fuera 'fan' de su música y hoy el misterio ha sido develado.

Jenny 🙏🏾🌹 Una publicación compartida por snoopdogg (@snoopdogg) el May 5, 2017 at 3:46 PDT

Un usuario de Twitter reveló que su hermana le había a platicado que Snoop Dogg y Jenni Rivera habían ido a la misma escuela "Long Beach Polytechnic Highschool", de donde había surgido una amistad y de ahí que el rapero escuchara su música.

El tuitero se vio a la tarea de investigar dicha historia y de acuerdo con 'su investigación', asegura que la historia es cierta y que incluso Snoop fue al velorio de la Diva de la Banda cuando falleció tras el choque de su jet.

Mi hermana me contó que Snoop Dog y Jenni Rivera fueron a la misma high school y como soy de la verga no le creí y fui a investigar y no sólo fueron a la misma high school sino que Snoop Dog fue a su funeral porque era su compa y ahora estoy en shock por su amistad. — Israel (@thesmallestboy) 22 de febrero de 2018

Con esta revelación, el usuario ya se ha hecho famoso en redes pues nadie se imaginó que ambos artistas hubieran estudiado en la misma institución y fueran grandes amigos.

/afa