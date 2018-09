Así se despide Ariana Grande de su exnovio muerto, Mac Miller

Sin palabras, solo con una fotografía de Mac Miller en blanco y negro fue como se despidió la cantante Ariana Grande del rapero que fue su novio por dos años y a quien se le halló sin vida en su residencia del Valle de San Fernando, en California, el pasado viernes.

La publicación en la que se ve a Miller sentado y mirando hacia arriba ya llega a 10 millones de “Me gusta”.





Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Ariana Grande (@arianagrande) el 8 de Sep de 2018 a las 2:28 PDT

Miller fue novio de Ariana durante cerca de dos años, pero su relación terminó el pasado mayo. Incluso la intérprete de No Tears Left to Cry participó en la canción de Miller, My Favorite Part.

La estrella del pop se comprometió en junio con el humorista Pete Davidson tras unas pocas semanas saliendo juntos.



Semanas después el rapero fue detenido en Los Ángeles acusado de conducir bajo los efectos del alcohol y drogas.

Ver esta publicación en Instagram #OneLoveManchester Una publicación compartida por Mac Miller (@macmillerig) el 4 de Jun de 2017 a las 1:04 PDT

La publicación de Ariana Grande se llenó de algunas palabras ofensivas que la culpan del fallecimiento del cantante. Hasta ahora ella no ha dado ninguna declaración ante los medios.

De acuerdo con TMZ, la causa de la muerte es una sobredosis, aunque por ahora no hay una confirmación oficial al respecto.

Foto: Instagram macmillerig

Mac Miller lanzó el pasado 3 de agosto su último álbum, Swimming, con el que iba a comenzar el 27 de octubre en San Francisco una gira norteamericana y su último tuit fue sobre ello.

I just wanna go on tour — Mac (@MacMiller) 7 de septiembre de 2018

