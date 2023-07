¿Ariana Grande ya se divorció? Asiste con Jonathan Bailey al Campeonato de Wimbledon

La autora de "Seven Rings", Ariana Grande, asistió al Campeonato de tenis en Wimbledon, Londres, acompañada del actor Jonathan Bailey, esto llamó la atención de los fans de la cantante, pues aunque existen rumores sobre un posible divorcio con Dalton Gomez, eso no ha sido confirmado por la pareja.

Ariana y Jonathan fueron vistos entre la multitud del torneo de tenis este fin de semana, cabe mencionar, que ambos trabajan juntos en la producción de la película The Wicked, que actualmente está detenida por la huelga de actores y guionistas el Hollywood, lo cual no ha impedido que ambos pasen tiempo juntos.

En sus redes sociales, la intérprete de "Thank You Next", compartió una serie de fotos y videos de su experiencia en el torneo deportivo, en donde además, compartió un video del actor, una foto donde ambos salen juntos y una donde sale únicamente Bailey, lo cual ha mantenido con expectativa a sus fans.

Anteriormente, TMZ aseguró que Ariana Grande y Dalton Gomez podrían divorciarse luego de estar separados desde enero de este año, esto, dicho por una persona cercana a la pareja, según informó el medio estadounidense. A pesar de eso, en el mes de mayo, la cantautora y el agente mobiliario festejaron su segundo aniversario.

La relación de dicha pareja ha sido muy privada, pues incluso su boda sólo tuvo una lista de invitados de 20 personas y se supo sobre su unión matrimonial cuando el representante de la fundadora de la marca de maquillare R.E.M Beauty lo ocnfirmó a la revista People.

"Fue pequeña e íntima, con menos de 20 personas. La sala estaba llena de felicidad y amor. Las familias no pueden estar más contentas", afirmó el medio.