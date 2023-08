Arrestan al exesposo de Britney Spears; está en en la cárcel por acoso 

Las acusaciones contra el ex esposo de Britney Spears, Jason Alexander, se siguen acumulando. Esta vez volvió a tener problemas con la ley y fue arrestado en Tennessee, Estados Unidos, por acoso.

De acuerdo con TMZ, el hombre fue detenido la mañana de este miércoles y actualmente se encuentra encarcelado. Al momento no se tienen detalles de si habrá un juicio contra él o podría salir bajo fianza.

Alexander fue el matrimonio más corto de la princesa del pop, pues en 2004 se casaron en Las Vegas, pero 55 horas después el matrimonio fue anulado. Tras esto comenzaron los problemas.

Fue acusado de un delito de acoso por negarse a salir de la propiedad de Spears, a esto se sumaron vandalismo y agresión.

Alexander fue quien irrumpió en la boda de Britney

En uno de los días más felices, la boda de Britney, Jason irrumpió en la fiesta porque necesitaba hablar con ella, pero él no era un invitado, por lo que tuvo que ser detenido por seguridad.

La cuestión es que Jason llegó hasta la puerta de la recámara de la cantante armado con un cuchillo aunque él siempre sostuvo que su intención era únicamente hablar.

Finalmente la pareja se dio el "Sí, acepto", en una boda invita con muchas celebridades. | Foto: Instagram @kevinostaj

"No podía dejar que se casara después de lo que habíamos conversado en los últimos dos años. No estaba allí para causar daños, sólo fui para hablar con Britney y asegurarme de que estaba bien y de que esto era lo que ella quería. Hablé con ella el lunes anterior a la boda y no mencionó nada sobre casarse”, dijo en entrevista con Daily Mail.

Luego del incidente, Britney le puso una orden de restricción por 3 años. Aquí fue cuando se le acusó de vandalismo, allanamiento de morada y otros delitos graves. Después de su juicio solamente fue sentenciado a 128 días de cárcel.

Finalmente, meses después de su aparición en la boda, fue arrestado por una orden judicial del 2016 por un presunto robo de joyas.