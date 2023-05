Asaltan a Los Recoditos en una autopista de Michoacán

Los integrantes de la banda Los Recoditos fueron asaltados cuando circulaban en su camión, tras haber terminado una presentación en Valle de Santiago, Guanajuato.

Aunque en un primer momento se dijo que el asalto había ocurrido en Valle de Santiago, cuando salían de la feria luego de su presentación, esta versión fue desmentida tanto por la agrupación como por el gobierno municipal.

Los representantes de la banda Los Recoditos descartaron que esta agrupación fuera asaltada en esta zona, sino que los hechos se registraron en Cuitzeo, Michoacán, cuando circulaban en su autobús.

Luego de que en diversos medios de comunicación se informó que la banda “Los Recoditos” sufrieron un intento de asalto y el autobús en el que viajaban fue baleado en la carretera tras la presentación en la Feria de las Luminarias de Valle de Santiago, el Municipio desmintió que el hecho se haya dado dentro de la cabecera municipal.

A través de un comunicado oficial se mencionó que “distintos medios de comunicación han dado cuenta de un incidente donde se vieron involucrados los integrantes y staff de la banca Los Recoditos, la madrugada del 29 de mayo, después de su presentación en la Feria de las Luminarias 2023.

“Es importante señalar que la información brindada por el mánager de la agrupación refiere que el incidente se dio en la autopista Morelia-Salamanca, al dejar el municipio, iban rumbo a la Ciudad de México, a la altura del municipio de Cuitzeo, en el estado de Michoacán”.

Por lo tanto, se especificó que el “incidente no ocurrió dentro de las instalaciones de la Feria y no recibimos denuncias o reportes del incidente en nuestro municipio, por lo que informamos que no sucedió en Valle de Santiago”.

El comunicado detalló que el primer fin de semana de la Feria de las Luminarias ha tenido saldo blanco, que se ha garantizado la seguridad de los asistentes y de los artistas a través de la Comisaría de Seguridad Pública.

De esta manera, es importante señalar que desde 26 de mayo a la fecha en las instalaciones de la Unidad Deportiva Santiago García Lira donde se lleva a cabo la feria de Las Luminarias, no se han registrado ningún incidente, por lo cual las personas pueden acudir a divertirse a este lugar con el circo, en el teatro del pueblo y con todas las atracciones que hay en el lugar.

Publicado originalmente en El Sol de Salamanca