Asesinan al rapero Pop Smoke en Los Ángeles

El rapero Bashar Barakah Jackson, conocido por su nombre artístico, Pop Smoke, fue asesinado a tiros este miércoles por la mañana, cuando varios hombres enmascarados irrumpieron en su casa de Hollywood Hills.

El medio estadounidense TMZ fue el primero en informar la noticia, confirmando que el joven fue llevado al Centro Médico Cedars-Sinai en West Hollywood, donde finalmente se le declaró muerto.

Ver esta publicación en Instagram Pop...where do I start ? THE KING OF NEW YORK ! This was the worst morning I Have ever experienced. I woke up to news that you have passed. At first I didn’t believe it. I couldn’t believe it. I was saying In my head , not pop. This cannot be real. I never thought I would be sitting here , crying in my room writing this about you...You meant everything to me pop. I remember you first started rapping , You Dropped “MPR” it was at a few thousand views, I listened and instantly fell in love with you’re music. I will never accept the fact that you are really gone even though it’s apart of life. You will always be my favorite rapper and the biggest inspiration to me ever. You were only 20 and already a legend. I’m hurting bad smh... It’s been 3 hours and I have not stopped crying 💔. My Heart fucking hearts. This is still unreal to me . You will always be my G.O.A.T pop 💙. You were unique Pop , you had a Different Flow and you had New York on lock. You took New York rap to a different level. You Were New York pop 💙. i can continue writing about you for hours and hours or even days, but This is just making me cry. I will always love you and will miss you tremendously. Fly high Angel 💙🕊. Una publicación compartida por Pop Smoke (@popsmokedaily) el 19 de Feb de 2020 a las 10:30 PST

De acuerdo a la revista People, el Departamento de Policía de Los Ángeles confirmó que respondieron a una llamada a las 4:29 am hora local, en la que fueron informados que un grupo de enmascarados ingresó a una residencia y le disparó a un hombre.

Aún se desconocen los motivos del ataque, sin embargo autoridades señalaron que llevaran a cabo una conferencia de prensa para brindar más información sobre el asesinato y los presuntos culpables.

Joven prometedor del rap

El artista, de 20 años y una de las figuras jóvenes más prometedoras del rap, saltó a la fama en julio de 2019 después de lanzar su primer álbum, titulado Meet the Woo.

Su canción Welcome to the Party se convirtió en uno de los éxitos de ese verano y posteriormente Nicki Minaj hizo un remix del tema.

Smoke, nacido en Nueva York; de padre panameño y madre jamaicana, también colaboró con Travis Scott en la canción Gatti en diciembre.

A principios de este mes, el rapero lanzó su segundo álbum, titulado Meet the Woo V.2 , el cual recibió excelentes críticas en su primera semana, colocándolo en el top 10 en las listas de Billboard.