Así es como Eiza González, Gael García y Eugenio Derbez bebieron tequila en los Oscar

Eiza González, Gael García y Eugenio Derbez fueron captados bebiendo tequila en los Premios Oscar.

Los actores fueron retados por el presentador Guillermo Rodríguez, quien forma parte del equipo del Show de Jimmy Kimmel, a beber tequila directo de un... ¡zapato!

Así es, aunque no lo creas Guillermo se las arregló para darles la famosa bebida, la cual estaba oculta en sus zapatos.

Los artistas no pudieron negarse y los tres bebieron como 'buenos mexicanos', incluso Eiza recordó el típico dicho para brindar: "Arriba, abajo, al centro y pa' dentro".

Gael no dudo ni un segundo y se 'empinó' el zapato para darle dos tragos.

Finalmente, Eugenio también se animó al reto pero la que no estuvo muy contenta fue su esposa Alessandra Rosaldo, quien mostró su preocupación al asegurar que el comediante no tomaba, gritando: "Él no toma, él no toma".

Parece que las anécdotas de los mexicanos en los Oscar aun no terminan y seguirán dando de qué hablar.

