Así respondieron Los Simpson a la polémica de Apu

Los Simpson respondieron este domingo en su capitulo de estreno en Estados Unidos a la polémica sobre la caricaturización de la cultura india en Estados Unidos, a través del personaje de Apu.





En el capítulo número 15 de la temporada 29, trasmitido el pasado domingo,llamado No Good Read Goes Unpunished (El que se mete de redentor sale crucificado), Marge le lee a Lisa una versión editada del libro The princess in the garden(La princesa en el jardín), adaptada al contexto de 2018.

#TheSimpsons completely toothless response to @harikondabolu #TheProblemWithApu about the racist character Apu:



"Something that started decades ago and was applauded and inoffensive is now politically incorrect... What can you do?" pic.twitter.com/Bj7qE2FXWN — Soham (@soham_burger) 9 de abril de 2018

“Algo que comenzó hace décadas y fue aplaudido e inofensivo, ahora es políticamente incorrecto. ¿Qué puedes hacer?”, dice Lisa, mientras mira una fotografía en su mesa de noche firmada por Apu.





Dicha polémica surgió en noviembre de 2017 cuando el comediante de ascendencia india Hari Kondabolu, presentó un documental llamado The Problem With Apu, el cual puso en discusión cómo durante décadas el personaje de Apu Nahasapeemapetilon, el reconocido dueño y cajero del Kwik-E-Mart, ha servido para promover y perpetuar estereotipos y visiones machistas sobre la cultura india.





El documental recogió testimonios de diferentes personas, comenzando con el propio Hari, sobre lo complejo que ha sido crecer para ellos en un mundo donde la principal caracterización de su cultura era un personaje caricaturizado y lleno de estereotipos que, además, es interpretado por Hank Azaria, un actor blanco que fingía tener el acento tan reconocido de Apu.