Así respondió Caeli a sus detractores tras filtración de video íntimo

Patricia Caeli Santaolalla mejor conocida como Caeli es una popular joven youtuber mexicana de 28 años quien se ha envuelto en la polémica contra sus detractores tras la filtración de un video íntimo en redes sociales.

La historia de esta filtración comienza cuando la youtuber desde su cuenta de Twitter informó el día de ayer que tras un viaje por la areolínea irlandesa Ryanair le perdió su maleta, precisó que dentro de ésta estaba su visa, su cámara y cosas importantes.

Ok. Así esta la cosa. ME PERDIERON MI MALETA CON MI CÁMARA, MI VISA Y MÁS COSAS IMPORTANTES!😭Lo PEOR es que la aerolínea NO ME AYUDA EN NADA! Y MI MALETA FUE LA ÚNICA PERDIDA... Me ayudan a mandarles muchos muchos mensajes mis amores? ESTAS SON SUS CUENTAS> @Ryanair_ES @Ryanair — CAELI (@CaELiKe) 1 de abril de 2018

Para este lunes su nombre se convirtió en tendencia en Twitter y todo se debió por la filtración de un video íntimo donde asegura la youtuber es de hace 6 años; en las imágenes aparece en su cuarto, su rostro es visible y su cuerpo semidesnudo apenas cubierto con una playera.

En un breve post en su cuenta de Twitter, Caeli les respondió a sus detractores con el emoji del dedo medio pues según afirmó hay gente que quiere joderla.

Gente que vive en el pasado y se preocupa por un video de HACE 6 AŃOS🤣

Mis amores!! Ustedes me conocen y saben como soy en realidad. Soy la misma que se preocupa por hacerlos reír y que pasen un buen rato siempre♥️ y a la gente que quiere joderme... les dejo esto 🖕🏼☺️ — CAELI (@CaELiKe) 2 de abril de 2018

El mes pasado, en el marco del festejo de su cumpleaños, la autodenominada "influencer" presumió en su cuenta de Instagram que sería la portada de la revista para caballero Maxim; en la publicación cuenta cómo ha evolucionado como youtuber al abrir su canal, mismo que cuenta con más de 13 millones de suscriptores.

‪FESTEJANDO MI MERO CUMPLE CON ESTE REGALOTE!!! MIS AMORES! Feliz de contarles que soy la portada de la revista MAXIM todo el mes de FEBRERO!!!♥️♥️♥️😁😁😁 Las fotos que están dentro de la revista están wooow!! Mucha sorpresa🙈 Corran por la suya y mándenme foto📸 Estaré dando mucho AMOR!!! Gracias a @maximmexico por invitarme a ser parte de su familia!!💎😎‬ 📸 por @ropalma Una publicación compartida por Caeli (@caeliyt) el Feb 2, 2018 at 7:05 PST





Así es Caeli en Youtube