Así se divirtió Iñárritu con Madonna y Kim Kardashian después de los Oscar

No todos fueron a la fiesta de "Vanity Fair" después de los Oscar, o eso fue lo que demostró Madonna con algunas imágenes en su Instagram donde Iñárritu y Kim Kardashian aparecen junto a la famosa cantante.

La intérprete de "Like a Virgin" llenó su casa de estrellas al ofrecer una gran fiesta, luego de que no fuera invitada a la 90 entrega de los premios Oscar.

Throwing a 🔥 Party is hard work but can’t a girl have fun too??!! 🎉💕🌈🙏🏻 #oscars 2018 Una publicación compartida de Madonna (@madonna) el Mar 5, 2018 at 11:09 PST

El director mexicano, Alejandro González Iñárritu fue uno de los invitados, o al menos eso sabemos gracias a la imagen que la reina del pop subió a su Instagram, misma que causó revuelo y que hasta el momento de esta nota ya lleva más de "Me gusta".

In the presence of Brilliance......,,,,,....,,Allejandro Gonzales Inarritu 🎥🎬🖤 @jr #oscar #party #hollywood #aboutlastnight 🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉 Una publicación compartida de Madonna (@madonna) el Mar 5, 2018 at 10:46 PST

Pero eso no fue todo, pues la socialité Kim Kardashian también posó con su larga cabellera rosa junto a Madonna, la imagen fue acompañada del texto “Comiendo papel con Kim.. Un presagio de lo que vendrá”.

Eating paper with KIm....,.,,,,,💕💕 A foreshadowing of things to come🎉🌈💕🎉🌈💕🎉🌈💕 #beauty #skincare #workinggirls #oscar #fun #mdnaskin #thermalwaters #holywater @jr @kimkardashian @mdnaskin 🌹♥️ Una publicación compartida de Madonna (@madonna) el Mar 5, 2018 at 10:58 PST

Artistas como Cardi B y Ariana Grande también se dejaron ver en la fiesta que, al parecer, fue realizada a propósito este día por no ser invitada a la entrega, o al menos este mensaje de Madonna lo hizo ver así en una selfie a la que acompañó con un “Gracias por sus consideraciones….. #oscars2018”.