Así transcurrió el último programa de La Mano Peluda

Los huesos armados, ¿brujería?

Me pasó el lunes. Me gusta viajar. Fui a bahía de Quino, me dijo que me anduviera con cuidado con los seris. Estuve en la playa, se acerca un chico y pensé que me asaltaría pero seguí tomando el sol. De repente otro se me acerca y nos pusimos a platicar. Me cayó bien, me dio confianza.

De la arena sacó algo, muchos huesos armados en figura. Fue muy rápido, en cuanto me lo enseñó me dio terror, nunca había visto algo parecido. Primero me dio temor, me lo quería vender pero realmente daba miedo y le dije que no. Me estaba pidiendo que me llevara una granada, se rió pero seguía viéndolo y me ponía mal.

Pensé que era un brujo y no se qué pasó pero mientras lo veía sentía como una fuerza maligna despertó dentro de mi, como si emanara una serpiente y una bruja al mismo tiempo. Sentía como la serpiente no le quitaba la mirada de encima, la bruja hablaba por mi.

El de repente gritó “sácalo” y le pedí que se llevara esa cosa. Caminó y lo puso atrás de una piedra donde no podía verlo y ahí me sentí mejor, como si me limpiara. Le dije que me había curado y me dijo que él era seri y chamán que me quería curar, “yo sé hacerlo pero no hago siempre”

Le conté que tenía ciertos poderes, en agradecimiento le iba a dar algo. Yo tengo un don para escuchar, me puse en trance y me dijo que quería ser boxeador. Le regalé unas pesas que traje desde muy lejos. Los dos quedamos en shock.