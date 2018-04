Atala Sarmiento rompe el silencio y revela por qué salió de Ventaneando

Finalmente Atala Sarmiento reveló cuál es la razón por la que dejó el programa "Ventaneando", la actriz reveló que todo se debió a una diferencia en relación con su contrato, asimismo agradeció a Paty Chapoy por haber confiado en ella.

A través de un video publicado en sus redes sociales, Atala indicó que han circulado varias versiones sobre su salida de Ventaneando y que debido eso decidió realizar la grabación para que no haya más especulaciones.

Han circulado muchos rumores pero la única y verdadera razón es que mi salida del programa se debió a una diferencia de contrato, lo afirmo porque no quiero que haya más especulaciones

Atala Sarmiento

Asimismo explicó que hace ocho meses se le entregó un contrato, el cual no decidió firmar porque había unos términos en los que no estaba de acuerdo por no convenir a sus intereses.

Sarmiento aseguro que durante los ocho meses estuvo dialogando con ejecutivos, para que ambos llegaran a un acuerdo que beneficiara a las dos partes, "habíamos avanzado ya en algunas de ellas, no en todas, por eso no había firmado todavía pero sí habíamos logrado avances".

Destacó que el lunes 19 de marzo, Pati Chapoy regresó de un viaje a Turquía y en una breve conversación le dijo que tenía que firmar el contrato y que su plazo para hacerlo era esa misma semana o de lo contrario no podría seguir trabajando más en Ventaneando, y me dijo que lo arreglara con quien tuviera que arreglarlo, haciendo diferencia a los ejecutivos.

Esa misma semana fui convocada a una reunión por la directora de talento de TV Azteca, y una de las directoras de jurídico de la empresa, quien me informó que tenía que firmar el contrato o si no teníaque dejar el programa partir del lunes 26 marzo



Indicó que no firmó el contrato y que se le comunicó que lo que seguía era arreglar su salida de forma amistosa, Atala dijo que ese día realizó el programa y había sentido la atención, la actriz explicó que ese fue unos de los programas más difíciles que ha hecho.

"Ese mismo día alguien de la producción me contactó para informarme que tenía una cita con Paty Chapoy el viernes en su oficina, yo llegue el viernes al llamado, me fui primero a maquillaje para posteriormente de la junta irme al programa"

Atala sostuvo que cuando me dirigía hacia la junta con Chapoy, Iyari González, productora de Ventaneando, la alcanzó para informarle que venía de parte de la señora Paty para cancelar la junta así como también mis llamados de ese día.

Le pregunté que si ya no podía hacer los programas, y ella me contestó que no, que me podía ir a mi casa (...) y pues me fui, y eso es lo que sucedió

La actriz resaltó que agradeció a Chapoy por la oportunidad y por haber creído en ella, asimismo les agradeció a sus compañeros por todas las experiencias y momentos memorables que pasó con ellos, "quiero desearles que sean muy felices y que se sigan divirtiendo".