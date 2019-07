Esta es la escena jamás vista de Avengers: Endgame que te hará llorar

Avengers: Endgame aún no termina de sorprender y si estás aquí, definitivamente eres fan y conoces aquella escena que es el mayor spoiler de la película.

Es hora de decir, si aún no la has visto... ¡Alerta de spoiler! We have an EXCLUSIVE @Avengers deleted scene from #Endgame that gives fans a heroic must-see moment → https://t.co/Y0tiB90wX7 pic.twitter.com/QZDxovUCT2 — USA TODAY Life (@usatodaylife) 26 de julio de 2019

El canal USA Today tuvo acceso a una escena que fue borrada de la cinta y lo revelaron en su cuenta de Twitter. Virales

En el video que dura casi dos minutos, se muestra como luego de la muerte de Iron Man al usar las Gemas del infinito, los vengadores y héroes del Universo Cinematográfico de Marvel, doblan sus rodillas como muestra de respeto.

Esta revelación, sin duda, es uno de los momentos más emocionantes para los fanáticos de los superhéroes.

Pero no todo acaba ahí porque la única que no rinde homenaje a Iron Man ¡es Gamora!

Los fans consideran que la reacción de Gamora es porque no se siente parte del equipo porque ella no pertenece al pasado y ni siquiera ha conocido a los Guardianes de la Galaxia.

No se sabía si tras el chasquido de Tony Stark habría desaparecido, pero ahora se confirmó que no, pues Iron Man deseaba eliminar a los aliados de Thanos, pero Gamora ya no lo era.

Recuerda que el Blue-Ray saldrá a la venta el 13 de agosto y en digital el 20 de julio.