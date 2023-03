Activista topless interrumpe a Avril Lavigne en los premios Juno; así la corrió del escenario [Video]

Esta semana se realizaron los Premios Juno 2023 en Canadá, donde Avril Lavigne fue sorprendida por una activista topless durante la entrega de galardones que se realiza cada año en el pabellón Scotiabank Arena de Toronto,

Todo comenzó cuando la cantante se encontraba presentando al artista AP Dhillon y de pronto, una joven con el torso desnudo y que tenía pintada la frase “Salvemos Greenbelt” en su espalda, interrumpió a Lavigne.

La artista canadiense se mantuvo tranquila pese al incómodo momento, pero luego decidió correrla y entre una risa nerviosa le dijo "Vete a la mie#d@ per...".

Tras el intento de Avril, finalmente un guardia de seguridad llegó y terminó por bajar a la chica, que hasta el momento se desconoce su identidad.

Sin embargo, cabe destacar que la protesta de la chica se debe a la decisión del Gobierno de Ontario de vender casi 3 mil hectáreas del área natural protegida Greenbelt para convertirlas en desarrollos de vivienda, según medios nacionales.

¿Qué dijo Avril Lavigne sobre la interrupción de la activista"

Al terminar la ceremonia, Lavigne comentó algo en su cuenta Twitter.

La artista agradeció a su público pues fue ganadora del premio "TikTok Juno Fan Choice Award", que es votado por los fans.

Después, bromeó un poco sobre el sorpresivo suceso y finalizó su mensaje con una postdata en la que recordó la frase con la que corrió del escenario a la activista.

Thanks to my amazing fans for voting for the TikTok Juno Fan Choice Award. This is my 10th Juno Award and 4th Fan Choice Award. Let’s keep rocking and cheers to the next 20 years!



Asimismo, un representante de la Academia Canadiense de Artes y Ciencias de la Grabación declaro a "Page Six" que pese a tomar sus precauciones para evitar este tipo de interrupciones, los programas en vivo no están exentos de ellos.

“Los Premios Juno son una celebración de la música canadiense y los artistas que la hacen. Tomamos todas las medidas para evitar interrupciones en nuestro programa, pero siempre hay riesgos con los eventos y las transmisiones en vivo.

“Esperamos que la breve interrupción de esta noche no reste valor a los logros de los artistas, ganadores y nominados de este año”, dijo a Page Six en un comunicado.

Por otra parte, a pesar de haber sido honrado esa noche, el nuevo novio de Lavigne, Tyga, no asistió a la entrega de premios con la cantante.

La pareja provocó rumores de romance mientras aparecían en los mismos eventos de la Semana de la Moda de París y decidieron confirmar su relación con un beso al final de su viaje.