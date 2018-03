Axl Rose critica al director de Apple y lo compara con Trump

No tenía por costumbre prodigarse demasiado, pero durante el último mes Axl Rose está acudiendo a Twitter más de lo habitual para lanzar al mundo sus reflexiones.



Así las cosas, un par de semanas después de considerar "inapropiado" que la hija de Donald Trump, Ivanka, formara parte del equipo de la Casa Blanca, ahora vuelve a la carga.



En esta ocasión, ha cargado contra el director ejecutivo de Apple, Tim Cook, a quien el vocalista de Guns n' Roses (y AC/DC) ha calificado como "el Donald Trump de la industria musical".

Tim Cook is the Donald Trump of the music industry. — Axl Rose (@axlrose) 8 de marzo de 2018

Teniendo en cuenta que Axl ya ha mostrado en bastantes ocasiones su animadversión hacia el presidente de Estados Unidos, queda claro que Cook tampoco cuenta con su devoción, seguramente debido a la actividad de Apple en todo lo relacionado con la música en streaming.

