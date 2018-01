Ayuda a Danna Paola a encontrar su iPhone X ¡Ofrece recompensa!

La cantante y actriz mexicana Danna Paola, denunció a través de redes sociales el robo de su iPhone X, asimismo pidió a sus seguidores que la ayuden a encontrarlo e indicó que dará una recompensa a quien lo devuelva.

Expuso que su celular desapareció el 17 de enero en un foro, "tiene una funda color baby pink. Por favor devuélvanmelo, sé que hay gente honesta", escribió en un tuit.

Me robaron mi iPhoneX !!!!!! 😩😩😫😫😫😰😰😰por favor quien lo haya encontrado, apiádese de mi!! Tiene una funda rosa :( — Danna Paola (@dannapaola) 17 de enero de 2018

Danna Paola también realizó varios videos en su Instagram en donde aseguró que su día no ha ido de lo mejor, y que está triste y preocupada por no encontrar su iPhone X.

"Mi día no ha ido muy bien, apenas voy a comer por todo este estrés porque mi celular no aparece por ningún lado. Devuélvanme mi iPhone X por favor, tal vez suene tonto, ya sé que es algo material, pero tiene un valor para mi, le ruego a la persona que lo haya encontrado que me lo devuelva, le daré una recompensa, lo prometo".

Explicó que el celular tiene una foto de ella con su sobrino y hermana. "Se quedó en un foro, ya lo buscamos por todos lados, cámaras de seguridad, pero no encontramos nada. Se los voy a agradecer con el alma, espero que haya muy honesta y que me devuelvan mi iPhone X", dijo.

