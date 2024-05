¿Bad Bunny estaba en un bar gay con otro hombre? Esto sabemos del video filtrado

En diciembre de 2023 el puertorriqueño Bad Bunny terminó su relación de un año con Kendall Jenner, y desde ese momento no se le había visto con otra persona.

En redes sociales circuló un video donde el cantante estáría abrazando y besando en la mejilla a otro hombre, presumiblemente, dentro de un bar gay en Nashville, Tenesse.

Esto provocó una serie de rumores sobre la orientación sexual del intérprete de "Ojitos lindos", aunque, él en varias ocasiones ha dicho que es heterosexual pero que si se diera una relación con un varón, no tendría ningún problema.

¿Quién es el hombre que estaba con Bad Bunny?

Después de que se hiciera viral el supuesto nuevo romance de Benito Ocasio, las y los fans en redes sociales rápidamente buscaron quién es el hombre al que está abrazando en dicho video.

ENTONCES BAD BUNNY SI ES HERMANA 😭 pic.twitter.com/YmmM5fHtoJ — beto (@kosdaiquiri) May 13, 2024

En el video, se ve al que sería Bad Bunny rodeando con sus brazos el cuello de un joven aunque no se observa en ningún momento el rostro de la otra persona.

El joven que además recibió un beso en la mejilla, resultó ser Bysael Martínez Ocasio, hermano menor del reggaetonero, quien horas antes había subido una historia a su Instagram con la misma ropa que usa la persona del video.

Esta situación provocó diversos comentarios en redes, pues varias personas cuestionaron su orientación sexual y otras más lo defendieron, argumentando que no tendría nada negativo que Bad Bunny tuviera una relación con un hombre.

"Por un beso en el cachete y un abrazo no significan que los hombres sean gays" y "No veo nada sospechoso, normalizar dos hombres darse besos en la mejilla por favor", fueron algunos de los comentarios que se hicieron al respecto.

¿Qué ha dicho Bad Bunny sobre su orientación sexual?

Desde hace varios años ha habido controversia sobre la orientación sexual del cantante, lo cual se avivó en los premios MTV VMAs del 2022, cuando besó en el escenario a uno de sus bailarines.

En 2020, Bad Bunny también declaró en una entrevista a Los Ángeles Times que en la vida "nunca se sabe", refiriéndose a una posible relación con un hombre.

“Al final del día no sé si dentro de 20 años me gustará un hombre. Uno nunca sabe en la vida pero por el momento soy heterosexual y me gustan las mujeres”, dijo.

A lo largo de su carrera, Bad Bunny también ha apoyado abiertamente a la comunidad LGBTIQ+.