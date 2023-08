Bad Bunny y Kendall Jenner sin filtros; los captan besándose en concierto de Drake

Pese a que el pasado marzo se reveló que Bad Bunny y Kendall Jenner estaban teniendo una relación o que al menos estaban saliendo, ambos se cuidaban de las cámaras y no se demostraban cariño en persona, hasta ahora.

El lugar en el que la pareja decidió mostrarse sin filtros fue en el reciente concierto de Drake en el Kia Forum de Inglewood, California, al que los dos acudieron no solamente para disfrutar de la música.

El cantante y la modelo intercambiaron abrazos y algunas sonrisas, pero los asistentes al verlos tan cariñosos comenzaron a grabarlos y los captaron besándose, algo que hasta este lunes no habían querido hacer en público.

Además, el puetoriqueño comienza a interactuar con la familia de Jenner, pues Kim Kardashian también los acompañaba, lo que puede significar que la relación amorosa podría ser más seria de lo que se cree.

#badbunnypr ♬ som original - samara 🎧 @editsseriesgr kendall jenner and bad bunny ✨ #kendalljenner

Aunque ninguno de los dos ha confirmado públicamente un noviazgo, se les ha visto en varias ocasiones saliendo juntos, además, el intérprete de Yo perreo sola dejó claro en una entrevista para Rolling Stone que seguirá en silencio.

#badbunny ♬ original sound - Sasha Thanayri @_sasshie Kendall melting at the knees😂 #kendalljenner

“Sé que algo va a salir. Sé que (las personas) van a decir algo. La gente sabe todo sobre mí, entonces, ¿qué me queda por proteger? Mi vida privada, mi vida personal. Esa es la única respuesta. Al final, lo único que tengo es mi privacidad”.

Mientras que la modelo también sigue la misma línea del hermetismo, pues aunque aceptó estar en una relación, aseguró que la mantendría privada.

“Estoy tratando de mantener el equilibrio y mantener mis cosas en privado, mantener las cosas sagradas. No me puedo permitir que la desafortunada frustración y el estrés de todos los que intentan involucrarse en mi vida me impidan disfrutar”.