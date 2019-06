Baterista de Guns N’Roses intenta suicidarse al apuñalarse el estómago

El ex baterista de Guns N'Roses, Steven Adler, fue hospitalizado luego de apuñalarse el estómago.

Los servicios de emergencia recibieron una llamada desde la casa del músico en Los Ángeles, el jueves por la noche, en la que se informaba que alguien había sido apuñalado.

Cuando llegaron los policías y paramédicos, descubrieron que Adler era el herido.

Foto: Instagram realstevenadler

De acuerdo con el portal TMZ, el baterista, quien forma parte del Salón de la Fama de Rock & Roll desde 2012, fue llevado a un hospital y nadie más estuvo involucrado en el accidente.

Las lesiones no suponen una amenaza para su vida.

Con Guns N'Roses, Steve grabó el álbum Appetite for Destruction (1987), una de las producciones más vendidas de la historia, así como G N' R Lies, lanzada en 1988.

Sus adicciones a las drogas se incrementaron con el paso del tiempo y durante los ensayos le era imposible tocar, motivo por el cual la agrupación decidió expulsarlo en 1990.

Para 2003, Steve regresó a los escenarios con su propia banda, Adler's Appetite, y para 2010 publicó su libro autobiográfico My Appetite for Destruction: Sex and Drugs, and Guns N'Roses, en el que confesó que intentó suicidarse en un par de ocasiones.

Ver esta publicación en Instagram Throwback Thursday to 1987 when I played the Whisky!!! Looking forward to playing again this Sunday 12/30/2018!!! #gunsnroses #gnr #whiskyagogo #livemusic #hollywood Una publicación compartida por Steven Adler (@realstevenadler) el 27 de Dic de 2018 a las 5:06 PST Ver esta publicación en Instagram Thank you to Ginger and @daniel.greenblatt for sending me this drum shirt!!! Great meeting you in New Bedford, MA at the @thevaultatgreasyluck Thank you for all the amazing #vegan food for me and the band too!!! You guys Rock!!! #gnr #rockandroll #musician #igdaily #picoftheday #doubletap Una publicación compartida por Steven Adler (@realstevenadler) el 18 de Oct de 2018 a las 11:48 PDT

Hasta la fecha, Adler sigue luchando contra el abuso de sustancias y en dos temporadas, 2008 y 2011, apareció en el reality Celebrity Rehab with Dr. Drew, en el que el doctor Drew Pinsky trató los problemas de adicción de varias celebridades.

Además del baterista, por el programa pasaron el exjugador de baloncesto Dennis Rodman, así como los actores Amber Smith, Daniel Baldwin, Jeff Conaway y Jeremy London, entre otros.