Belinda se sumaría a la serie de Luis Miguel como... ¡Mariah Carey!

Vaya que Belinda ha lanzado una luz para todos los fans de Luis Miguel, la serie.

A través de sus redes sociales compartió un video cantando We Belong Together y lo acompañó con un breve texto: "Ensayando esta canción de Mariah Carey que me encanta!! Que opinan???".

Ensayando esta canción de @MariahCarey que me encanta!! Que opinan??? 👱🏻‍♀️ pic.twitter.com/msyBaBGDpy — Belinda (@belindapop) 3 de septiembre de 2018

De inmediato sus fans y los amantes de la serie de Netflix unieron las "pistas" y empezó la emoción por lo que podría ser la participación de Belinda como una de las novias de El Sol.

se ven super juntos @belindapop @DiegoBoneta @NetflixLAT @serieluismiguel @LuisMiguelVIP @MariahCarey pic.twitter.com/je9uGoBApH — 👸🏼 (@BelindaPrinces_) 3 de septiembre de 2018

Luis Miguel y Mariah fue una las parejas más hot del final de los 90s y sin duda ella es una de las mujeres más bellas con las que el cantante ha salido.

Ahora Belinda podría asumir este papel y disfrutar de compartir la pantalla con Diego Boneta pero ni ellos ni la producción han confirmado este rumor.

@belindapop @DiegoBoneta @serieluismiguel 😍 pic.twitter.com/QeRpnCPBvv — You Lost Me 🍁 (@Alexanderybeli) 30 de agosto de 2018

Aunque mucho se ha cuestionado sobre la veracidad de los hechos y la forma en que algunos personajes se han presentado en la exitosa serie de Luis Miguel, Daniel Krauze, guionista de esta producción de Netflix, hizo énfasis en la necesidad de comprender que este es un producto de ficción.