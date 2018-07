Belinda sí se ve en la política... pero no por ahora

"Sí, por supuesto (me gustaría dedicarme a la política)... En este momento estoy concentrada en mi música, en mi carrera. Pero más que a la política lo que yo quiero es ayudar, hacer cosas buenas por mi país, quiero ser una persona que use su fama no solo para anunciar cosas padres, marcas, sino ayudar con conciertos, fundaciones, quiero acercarme mucho más a la gente", aseguró Belinda al ser cuestionada sobre si dejaría de lado su carrera artística para dedicarse a la política.

También pidió ver a México como un hermoso país de oportunidades, donde también hay mucho por hacer, y “debemos vernos como lo máximo”.

En conferencia de prensa previa al concierto que ofrecerá este sábado 7 de julio en el Palacio de Deportes al lado de Marta Sánchez y Paulina Rubio, Belinda mencionó los proyectos que tuvo en Estados Unidos.

Reconoció que no está interesada del todo a hacer una carrera en la Unión Americana, debido a que considera que hay muchas oportunidades en México, “es un error pensar en que todos los sueños se pueden cumplir en Estados Unidos, México es un país hermoso, con una gran cultura.

“Me siento orgullosa de México, además creo que todos debemos ver a nuestro país con optimismo”, afirmó la también actriz, quien aclaró que este comentario no lo hace por alguna persona en específico, ya que respeta a quienes han decidido probar suerte en el vecino país.“Nosotros tenemos que vernos como lo máximo y no confundamos comentarios”, pidió la intérprete, al agregar que gustosa hace proyectos en Estados Unidos, pero se siente más feliz si surgen en esta nación.

La interprete también se mostró feliz por el concierto denominado “Ídolos 2.0”, en el que adelantó que cantará un par de temas de la española Marta Sánchez, con quien ha hecho buena mancuerna.

Con información de Notimex.