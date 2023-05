¿Belirock? Belinda sorprende con cover de los Foo Fighter en el Tecate Emblema

El primer día del Tecate Emblema se llevó a cabo la noche del sábado en el Autódromo Hermanos Rodríguez, el festival tuvo un contratiempo importante ya que, Enrique Iglesias, quien era el músico estelar de la noche, canceló su show debido a problemas de salud.

Sin embargo, los organizadores del evento lograron suplir su ausencia con la presentación de Danna Paola y JNS, Magneto, Kabah, Caló, The Sacados y Litzy del 90's Pop Tour.

Te recomendamos: Pabllo Vittar homenajea a RBD en el Tecate Emblema

Pero quien se llevó la noche fue Belinda, quien se presentó en en el escenario Kia Stage, para deleitar a sus fans con diversos invitados y uno que otro cover que sorprendió a los asistentes.

La banda Genitallica es la segunda sorpresa durante el concierto de Belinda en el #TecateEmblema, donde interpretaron "Borracho".

📹 @beelgtz pic.twitter.com/jpj1ocGknR — El Sol de México (@elsolde_mexico) May 14, 2023

La intérprete subió al escenario a Jay de la Cueva, líder de Moderatto, con quien canto una de las canciones más famosas de la banda, Muriendo lento.

Después, toco el turno a Genitallica, la banda mexicana cantó "Borracho", una de las canciones favoritas de Belinda.

La cantante también compartió el escenario con Ana Mena, para combinar sus voces en el tema "Las 12".

Belinda canta "Best of you" de Foo Fighters en el Tecate Emblema

Belinda cantó gran parte de su repertorio como "Lo Siento", "Ángel", "Luz sin Gravedad", "Egoísta", "Bella Traición" y "Vivir"; además, conmovió a sus fans al cantar "Amor eterno" y dedicarla a su abuela, quien falleció hace algunos meses.

Pero se llevó la noche cuando realizó un cover de Foo Fighters, Belinda se puso rockera e interpretó "Best of You", una de las canciones más famosas de la banda de rock originaria de Seattle, EU.

#fyp #paratii #viral #foofighters #belinda ♬ sonido original - foofightersméxico @foofightersmx Belinda canto ayer una versión de 'Best Of You' de. Foo Fighters en el Tecate Emblema. #parati

Los fans de Belinda se emocionaron por la interpretación, así que disfrutaron del momento y acompañaron a la cantante coreando la canción.

En las redes sociales, la mayoría de las reacciones fueron comentarios positivos para Belinda y elogiaron su interpretación.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

"¡Sublime presentación, ganando como siempre!", "¡Qué puedo decir: es Belinda y talento hay y de sobra!", "Salvando el evento mi chiquita, la princesa del pop latino", dijeron algunos usuarios de Twitter.

Con información de Belén Eligio