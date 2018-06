Benicio del Toro y Josh Brolin presentan Sicario en México

Benicio del Toro y Josh Brolin, protagonistas de la cinta Sicario: Día del soldado visitaron México para presentar la cinta dirigida por Stefano Sollima que estrenará en nuestro país el 29 de junio.





Del Toro fue el primero en arriba a un cine ubicado en la zona de Polanco para tomase fotos con sus fans y firmar algunos autógrafos. En su encuentro con la prensa nacional, el puertorriqueño destacó su cariño por México y la importancia de presentar esta cinta en nuestro país.





“Parte de esta película se filmó en México y es mexicana y aunque yo sea puertorriqueño también me siento mexicano”, dijo el actor que en 2001 ganó un Oscar por su trabajo en la cinta Traffic.





Por su parte, Josh Brolin fue cuestionado porque algunas personas dicen que nuestro país es peligroso, a lo que el actor respondió: “He pasado mucho tiempo en México. He estado en Los Monchis, Guadalajara… en cualquier lugar en México y lo sigo haciendo, no paro. He tenido problemas en otros lugares pero nunca en México”, dijo.