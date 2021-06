¡"Bennifer" está de regreso! Ben Affleck y Jennifer López fueron captados besándose

Jennifer López y Ben Affleck fueron fotografiados mientras intercambiaban apasionados besos, confirmando aparentemente semanas de rumores de que han reavivado un romance que dominó los medios de comunicación de celebridades hace casi 20 años.

Las fotos de los paparazzi publicadas el lunes en el New York Post mostraban a los dos actores besándose mientras disfrutaban el domingo de una comida con familiares de López en el elegante restaurante de sushi Nobu, en el oeste de Los Ángeles.

Representantes de López, de 51 años, no quisieron hacer comentarios el lunes, mientras que los publicistas de Affleck no devolvieron una solicitud de comentarios.

López y Affleck, una pareja apodada "Bennifer", se convirtieron en la relación más comentada del mundo de los famosos en la temprana década de los 2000, en un romance marcado por los coches de lujo de él y ella y un gran anillo de compromiso de diamantes rosas de 6.1 quilates.

En 2003, cancelaron abruptamente su boda y se separaron unos meses después.

EXCLUSIVE: Ben Affleck and Jennifer Lopez make out at steamy PDA-packed dinner https://t.co/vyUmEci4Pi pic.twitter.com/ITcGcgv9x2 — New York Post (@nypost) June 14, 2021

La pareja ha sido fotografiada junta varias veces en Los Ángeles y Miami en las últimas semanas, después de que López y su exprometido, el jugador de béisbol Alex Rodríguez, cancelaron su compromiso a mediados de abril tras cuatro años juntos.

Las fotos del lunes fueron las primeras en las que López y Affleck se ven besándose.

El medio de comunicación de las celebridades E! News citó una fuente no identificada la semana pasada que dijo que López estaba planeando mudarse de Miami a Los Ángeles para pasar más tiempo con Affleck, de 48 años, y que estaba buscando escuelas para sus gemelos de 13 años, Max y Emme.

Max y Emme, junto con la hermana de la cantante, Lydia, también fueron fotografiados entrando en el restaurante de Malibú el domingo.

López se casó con el cantante latino Marc Anthony, su tercer marido, sólo cinco meses después de su ruptura con Affleck en 2004. Por su parte, Affleck se casó, y posteriormente se divorció, de la actriz Jennifer Garner.