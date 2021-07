Lecciones de vida que Billie Eilish le ha dado al mundo

Billie Eilish saltó a la fama cuando tenía solo 13 años gracias a su sencillo "Ocean Eyes" y desde su primer álbum de estudio When We All Fall Asleep, Where Do We Go?, la popularidad y reconocimiento internacional no la han dejado en ningún momento.

Lo anterior podría ser un escenario ideal para cualquiera, sin embargo, para la cantante la fama no ha sido cosa fácil pues su vida ha estado llena de complicaciones que aunque por momentos ha llegado a puntos críticos, también la ha fortalecido convirtiéndola en un ejemplo para la juventud gracias a las grandes lecciones de vida que ha dejado en el mundo.

En entrevista para la revista Rolling Stones, la artista reveló que desde muy pequeña ha sufrido ansiedad, tiene un profundo miedo a la oscuridad y ha tenido que lidiar con un pronto diagnosis de síndrome de Tourette, un trastorno neuropsiquiátrico que se caracteriza porque la persona realiza movimientos o sonidos fuera de lo normal, llamados tics, y tiene poco o ningún control sobre ellos.

Su inseguridad también venía infundada por su imagen en el espejo. La joven sufre de dismorfia corporal y tiene muchos complejos. “Nunca me he sentido a gusto llevando ropa reveladora, siempre me he sentido muy insegura con mi aspecto físico”, dice, “En mi peor momento, no era capaz de verme en el espejo”.

Pero no se iba a dejar vencer, y decidió buscar ayuda profesional. La joven recomienda dar el mismo paso a todos aquellos que estén pasando por una situación similar. A partir de ese momento, trataba con un especialista y fue capaz de dar pequeños pasos para poder vencer ese estado de ansiedad. Pasaba más tiempo con sus amigos, mientras trabajaba intentaba adecuar todo para que su vida fuese más fácil. Ahora disfruta con su trabajo, y no lo cambiaría por nada.

“Estoy muy contenta. Estoy intentando hacer que esto sea lo mejor para mi, porque amo lo que hago. No quiero ser o sentirme miserable, porque no es algo de lo que avergonzarse. Pero cuando hay cosas que te hacen sentir así…”, dice, “Ahora bien, me encanta lo que hago. Solo puedo dar las gracias. Es una de las experiencias más bonitas que he vivido nunca”.